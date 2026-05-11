광주 ‘묻지마 살해’ 20대, 사이코패스는 아냐
사이코패스 검사 기준점 미달
일면식 없는 여고생을 흉기로 살해한 20대 피의자가 사이코패스(반사회적 인격장애)에는 해당하지 않는 것으로 나타났다.
11일 광주 광산경찰서에 따르면 살인·살인미수 혐의로 구속된 장모(24)씨에 대한 사이코패스 진단검사(PCL-R) 결과 장씨는 사이코패스 기준점에 미달한 것으로 나타났다.
국내에서는 통상 40점 만점 중 25점을 넘기면 사이코패스로 분류하는데, 장씨의 경우 25점 미만이 나와 분류 기준에 부합하지 않았다. 경찰은 장씨의 점수를 공개하지는 않았다.
장씨는 지난 5일 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년생 A양(17)을 흉기로 찔러 숨지게 하고, A양의 비명을 듣고 도움을 주러 온 고교생 B군(17)에게 중상을 입힌 혐의로 구속 수사를 받고 있다. 그는 “사는 게 재미 없어 죽으려 했다”, “어차피 죽을 거 누군가 데리고 가려 했다”는 취지로 경찰에 진술했다.
앞서 신상정보 공개가 결정된 장씨의 신상정보는 오는 14일 오전 9시부터 30일간 광주경찰청 홈페이지를 통해 공개된다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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