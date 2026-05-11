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잠든 여성 관광객 발에 소변…일본인 기소

입력:2026-05-11 09:33
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부산 게스트하우스서 범행
중국인 관광객 대상 추행
검찰, 강제추행 혐의 기소

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지.

부산의 한 게스트하우스에서 잠든 외국인 여성 관광객을 상대로 추행 행위를 한 일본인이 재판에 넘겨졌다.

부산지검 여성아동범죄조사부(부장검사 이은윤)는 게스트하우스에서 중국인 관광객을 추행한 혐의로 일본인 남성 A씨(37)를 불구속 기소했다고 11일 밝혔다.

A씨는 지난달 15일 부산 부산진구 한 게스트하우스 다인실에서 잠을 자던 중국인 여성 관광객의 발과 캐리어에 소변을 본 혐의를 받고 있다.


검찰은 경찰 수사 결과 등을 토대로 A씨를 강제추행 혐의로 재판에 넘겼다.

검찰은 외국인 관광객 대상 범죄에 대해 엄정 대응하겠다는 방침이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr


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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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