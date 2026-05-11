잠든 여성 관광객 발에 소변…일본인 기소
부산 게스트하우스서 범행
중국인 관광객 대상 추행
검찰, 강제추행 혐의 기소
부산의 한 게스트하우스에서 잠든 외국인 여성 관광객을 상대로 추행 행위를 한 일본인이 재판에 넘겨졌다.
부산지검 여성아동범죄조사부(부장검사 이은윤)는 게스트하우스에서 중국인 관광객을 추행한 혐의로 일본인 남성 A씨(37)를 불구속 기소했다고 11일 밝혔다.
A씨는 지난달 15일 부산 부산진구 한 게스트하우스 다인실에서 잠을 자던 중국인 여성 관광객의 발과 캐리어에 소변을 본 혐의를 받고 있다.
검찰은 경찰 수사 결과 등을 토대로 A씨를 강제추행 혐의로 재판에 넘겼다.
검찰은 외국인 관광객 대상 범죄에 대해 엄정 대응하겠다는 방침이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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