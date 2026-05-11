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롯데월드 ‘나만의 캐릭터 만들기’ 체험객 10만명 돌파

입력:2026-05-11 09:24
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롯데월드 어드벤처는 지난 3월 14일부터 메이플스토리와의 협업으로 진행 중인 봄 시즌 축제 ‘메이플스토리 인 롯데월드’의 대표 체험 콘텐츠 ‘나만의 캐릭터 만들기’ 체험객이 10만명을 돌파했다고 11일 밝혔다.

‘나만의 캐릭터 만들기’는 어드벤처 1층 만남의 광장에 마련돼 있는 인터랙티브 체험이다. 현장에 있는 QR 코드를 스캔하면 캐릭터를 만들 수 있는 페이지로 연결된다. 본인의 사진을 업로드해 나와 똑 닮은 캐릭터를 자동으로 생성하거나 원하는 대로 직접 커스터마이징 할 수 있다. 만들기를 완료했다면 10m 높이의 대형 미디어 트리에 캐릭터를 띄울 수 있다.

기존 메이플스토리 유저들에게 큰 호응을 얻고 있다. ‘메이플핸즈+’ 앱과 연동해 게임 속 자신의 ‘용사’를 그대로 불러올 수 있어서다.


콘셉트 측면에서도 호평이 이어지고 있다. 어드벤처 초입에 위치해 방문객이 메이플스토리 ‘용사’로 변신한다는 축제 콘셉트에 맞춰 마치 게임 속으로 로그인하는 기분이 느껴진다는 것. 또 ‘주황버섯’ ‘돌의 정령’ ‘슬라임’ 등 메이플스토리 몬스터들로 체험 공간이 꾸며져 이번 ‘메이플스토리 인 롯데월드’의 필수 포토 스폿으로 자리매김하기도 했다.

‘나만의 캐릭터 만들기’를 비롯한 다양한 메이플스토리 협업 콘텐츠를 즐길 수 있는 봄 시즌 축제 ‘메이플스토리 인 롯데월드’는 다음달 14일까지 진행된다. 지난달 24일부터 매일 오후 2시 열리는 ‘레츠 플레이! 로티스 어드벤처 퍼레이드’ 내에 메이플스토리 속 세계관 ‘루디브리엄’ 콘셉트의 퍼레이드 유닛이 추가됐다.

남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr


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