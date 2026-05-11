‘악 더블보기’ 임성재, 트루이스트 챔피언십 공동 5위…시즌 두 번째 톱10
축구에서 골프 택한 레이탄 데뷔 첫승
임성재가 한국인 첫 미국프로골프(PGA)투어 시그니처 대회 우승에 실패했다.
임성재는 11일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 퀘일 할로 클럽(파71)에서 열린 시즌 6번째 시그니처 트루이스트 챔피언십(총상금 3000만 달러) 마지막날 4라운드에서 버디 5개를 잡았으나 더블보기 1개와 보기 2개를 범해 1타를 줄였다.
최종합계 11언더파 273타를 기록한 임성재는 토미 플리트우드(영국), J.J 스펀(미국)과 함께 공동 5위로 대회를 마쳤다.
우승 상금 360만 달러(약 52억 6860만 원)는 크리스토퍼 레이탄(노르웨이)이 차지했다. 레이탄은 DP월드투어에서 2승을 거두고 올해 PGA투어에 진출, 데뷔 첫 승을 특급 대회에서 거뒀다.
어린 시절 축구 대신 골프를 선택했던 레이탄은 경기후 한때 DP 월드 투어 카드를 잃고 잠시 골프를 떠났던 시간이 오히려 넓은 시야를 갖는 데 도움이 되었다고 밝혔다.
그는 “그 시간이 내 게임과 재능을 다시 발견하게 해주었고, 매일 스스로에게 그때의 소중함을 상기시키려 노력한다”고 덧붙였다.
전반을 마쳤을 때만 해도 공동 선두에 자리해 우승이 기대됐던 임성재는 기회의 홀인 14번 홀(파4)에서 오히려 더블보기를 범해 우승 경쟁에서 밀렸다.
티샷한 볼이 페어웨이 왼쪽 연못에 빠졌고 벌타를 받은 뒤 3타만에 그린에 올라왔지만 파퍼트에 이은 짧은 보기 퍼트마저 놓쳐 2타를 잃었다.
15번 홀(파5) 버디로 바운스백에 성공했지만 ‘그린 마일(16번~18번 홀)의 두 번째 홀인 17번 홀(파3) 보기로 추격 동력을 잃었다.
비록 우승은 못했지만 임성재는 시즌 두 번째 ‘톱10’에 입상하면서 부상 후유증에서 완전히 벗어 났음을 알렸다. 임성재는 오는 15일 개막하는 시즌 두 번째 메이저대회 PGA챔피언십에 출격한다.
리키 파울러(미국), 니콜라이 호이고르(덴마크)가 2타 차 공동 2위에 입상했다.
형 맷 피츠패트릭(잉글랜드)와 함께 2인1조 대회 취리히 클래식에서 형제 우승이라는 진기록을 세운 알렉스 피츠패트릭은 최종 라운드를 선두로 시작했지만 2타를 잃고 4위(최종합계 12언더파 272타)로 대회를 마쳤다.
지난주 캐딜락 챔피언십 우승에 이어 2주 연속 우승에 도전한 세계 랭킹 3위 카메론 영(미국)은 2타를 잃어 공동 10위(최종합계 9언더파 275타)로 대회를 마쳤다.
세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 4타를 줄여 공동 19위(최종합계 5언더파 279타), 김시우는 공동 65위(최종합계 4오버파 288타)에 그쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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