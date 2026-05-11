코스피, 4% 급등해 7800선 돌파…또 사상 최고치
코스피가 11일 상승 출발한 뒤 장 초반 4% 넘게 오르며 사상 최초 7800선을 돌파했다.
이날 오전 9시2분쯤 코스피는 전장보다 308.15포인트(4.11%)오른 7806.15를 기록했다.
이란이 미국 종전 제안의 핵심 요구를 사실상 거부하고, 도널드 트럼프 미국 대통령이 “완전히 용납할 수 없다”고 밝히는 등 종전협상이 좌초 위기에 처했음에도 반도체 랠리에 대한 기대가 코스피를 끌어올렸다.
지난 주말 미국 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 20% 넘게 편입한 DRAM 상장지수펀드(ETF)가 13% 강세를 보인 영향이다.
한지영 키움증권 연구원은 “반도체주를 필두로 코스피의 추가 레벨업 시도가 나타나고 있다”고 설명했다.
개인이 오전 9시15분 현재 4814억원의 주식을 순매수하며 지수 상승을 견인 중이다.
외국인은 4138억원, 기관은 787억원 순매도를 이어가고 있다.
전기전자 업종이 5%대 상승하며 지수를 끌어올리고 있는 가운데 유통업, 제조업도 4% 이상 오르고 있다.
삼성전자가 5.96% 상승한 28만4500원을 나타내고 있고, SK하이닉스도 9.13% 오른 184만원에 움직이고 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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