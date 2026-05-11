경기도 ‘화성~과천 고속화도로’ 적격성 조사 통과
경기도가 추진하는 화성~과천 고속화도로 민간투자사업이 한국개발연구원(KDI) 적격성조사를 통과하며 사업 추진에 속도가 붙게 됐다.
경기도는 KDI 공공투자관리센터로부터 ‘화성~과천 고속화도로 민간투자사업’ 적격성조사 통과 결과를 통보받았다고 11일 밝혔다.
이에 따라 전략환경영향평가와 제3자 제안공고, 우선협상대상자 선정, 실시협약 체결 등 후속 절차가 본격 추진될 전망이다.
화성~과천 고속화도로는 화성시 봉담읍과 과천시 관문동을 연결하는 총연장 31.1㎞ 규모의 광역교통 인프라 사업이다. 총사업비는 약 1조8000억원으로, 경기 서남부와 서울을 연결하는 핵심 간선축 역할을 하게 된다.
이번 사업은 의왕·군포·안산 등 3기 신도시와 대규모 공공택지 개발에 따른 교통수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다.
도는 2022년 정책연구를 통해 사업을 발굴했으며, 효성중공업을 대표사로 하는 ‘경기스마일웨이주식회사’ 컨소시엄이 지난해 11월 민간투자사업을 제안했다. 이후 도는 제안서 검토를 거쳐 같은 해 12월 KDI에 적격성조사를 의뢰했다.
도로가 개통되면 경기 서남부 지역의 만성적인 교통정체 완화 효과가 기대된다.
도는 지방도 309호선의 교통량이 하루 최대 2만2000대, 국도 47호선 군포로 구간은 하루 최대 2만6000대가 감소할 것으로 전망했다. 과천중앙로 구간 역시 하루 평균 1만1000대의 교통량 감소 효과가 예상된다.
이와 함께 화성 봉담에서 서울 도심까지 이동시간은 기존보다 약 32~53분 단축될 것으로 분석됐다. 도는 이를 통해 약 4조원 규모의 경제적 파급효과와 약 1만9000명의 고용유발효과가 발생할 것으로 기대하고 있다.
도는 광역교통개선대책 분담금 등 사업 재원 확보를 위해 중앙부처와 협의를 이어가는 한편, ‘선 교통-후 입주’ 원칙에 따라 광역교통망을 조기에 구축해 신도시 입주 초기 교통 불편을 최소화한다는 방침이다.
배성호 도 건설국장은 “화성~과천 고속화도로는 경기 서남부 교통지도를 바꿀 핵심 광역교통 인프라”라며 “후속 행정절차를 차질 없이 추진해 도민이 체감할 수 있는 교통 개선 성과를 조속히 이뤄내겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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