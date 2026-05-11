킨텍스 ‘2026 도시안전기술 박람회’ 개최…참가기업 모집
킨텍스는 오는 10월 14일부터 3일간 도시 안전과 재난 대응, 기후위기 등 안전 기술을 한자리에 선보이는 전문 전시회인 ‘2026 도시안전기술 박람회(Urban Safety Technology Show)’의 참가 기업을 모집한다고 11일 밝혔다.
이번 박람회에서는 시민의 안전망 구축을 목표로 기후 위기 대응, 도시 위기 대응, 인프라 관리, 취약계층 보호 등 4대 핵심 솔루션을 집중적으로 조명한다.
특히 폭염과 홍수 등 기후재난 예방 기술부터 노후 시설물 관리와 사회적 약자 보호 시스템까지 지자체와 공공기관이 필요로 하는 안전 해법들이 대거 출품될 예정이다.
킨텍스는 박람회를 통해 우수한 안전 기술력을 가진 유망 기업을 적극 발굴하고 안전기술 공급 기업과 수요처인 공공기관을 연결하는 비즈니스 플랫폼 적극적으로 수행해 나갈 계획이다.
참가 대상은 공공 및 민간 안전 분야의 국내외 기업으로 판로 확대를 희망하는 기업이라면 누구나 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.
오는 6월 30일까지 조기 신청을 완료하는 기업에는 부스당 20만원의 할인 혜택도 제공한다. 자세한 사항은 공식 홈페이지 또는 사무국을 통해 확인할 수 있다.
이번 행사는 8회차를 맞이하는 ‘2026 한국건설·안전박람회’와 통합 개최돼 산업 현장과 도시 안전을 아우르는 시너지 효과가 기대된다.
전시 외에도 국제 안전도시 특별관과 공무원 대상 실무 교육 프로그램 등 비즈니스 성과를 높일 다양한 프로그램도 마련된다. 또 후원기관인 도시재생안전협회가 주관하는 저탄소 및 AI 안전관리 대상 어워즈도 동시 진행될 예정이다.
이민우 킨텍스 대표이사는 “기후 위기와 도시 인프라 노후화 등 급변하는 환경 속에서 안전 기술의 가치는 그 어느 때보다 중요해지고 있다”며 “이번 박람회는 단순히 기술을 선보이는 장을 넘어 관련 기업들을 위한 실질적 비즈니스 플랫폼이 될 수 있도록 더욱 노력할 것”이라고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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