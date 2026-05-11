킨텍스 ‘2026 도시안전기술 박람회’ 개최…참가기업 모집

이번 박람회에서는 시민의 안전망 구축을 목표로 기후 위기 대응, 도시 위기 대응, 인프라 관리, 취약계층 보호 등 4대 핵심 솔루션을 집중적으로 조명한다.

특히 폭염과 홍수 등 기후재난 예방 기술부터 노후 시설물 관리와 사회적 약자 보호 시스템까지 지자체와 공공기관이 필요로 하는 안전 해법들이 대거 출품될 예정이다.

킨텍스는 박람회를 통해 우수한 안전 기술력을 가진 유망 기업을 적극 발굴하고 안전기술 공급 기업과 수요처인 공공기관을 연결하는 비즈니스 플랫폼 적극적으로 수행해 나갈 계획이다.