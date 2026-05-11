디지스트 물리학 석학 네이겔 교수 초정 강연
대구경북과학기술원(DGIST·디지스트)은 12일 세계적인 물리학자 시카고대학교 시드니 로버트 네이겔 교수를 초청해 ‘제31회 디지스트 명강의 시리즈’(Distinguished Lecture Series) 강연을 개최한다고 11일 밝혔다.
네이겔 교수는 현재 시카고대학교 스타인-프레일러 석좌교수로 재직 중이며 소프트 매터 물리학 분야 세계적 권위자다. 유리, 커피 얼룩, 물방울처럼 누구나 접하는 물질과 현상 속에서 새로운 물리 법칙을 발견해 온 그는 2023년 미국 물리학회(APS) 연구 최고 성취 메달을 수상하며 학계의 높은 평가를 받고 있다.
이번 강연은 ‘자연 속의 패턴과 구조’를 주제로 진행된다. 네이겔 교수는 모래, 물, 커피 가루 등 일상에서 쉽게 접할 수 있는 재료 속에 숨어 있는 물리 법칙과 자연 현상의 구조적 원리를 소개할 예정이다.
특히 이번 행사는 어렵게 느껴질 수 있는 물리학을 일상의 사례로 쉽게 풀어내 전문 연구자는 물론 과학에 관심 있는 일반 청중에게도 자연 속 패턴과 구조를 새롭게 바라보는 계기가 될 것으로 기대된다.
이건우 총장은 “이번 강연이 디지스트 구성원들이 과학을 바라보는 시야를 넓히고 자연 현상에 담긴 탐구의 즐거움을 깨닫는 소중한 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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