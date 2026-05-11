‘무관의 여왕’ 최혜진, 미즈호 아메리카스 오픈 공동 3위…“다시 시작하겠다”
이번 대회까지 110개 대회서 무관
세계랭킹 2위 티띠꾼 시즌 2승 거둬
‘무관의 여왕’ 최혜진이 미국여자프로골프(LPGA)투어 개인 시즌 최고 성적을 거뒀다.
최혜진은 11일(한국시간) 미국 뉴저지주 웨스트 골드웰의 마운틴 리지CC(파72)에서 열린 미즈호 아메리카스 오픈(총상금 325만달러) 마지막날 4라운드에서 보기 2개에 버디 3개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다.
최종 합계 8언더파 280타를 기록한 최혜진은 앨리슨 리(미국), 가비 로페스(멕시코), 제니 배(미국)와 함께 공동 3위로 대회를 마쳤다. 올 시즌 3번째 ‘톱10’이다. 올해 이전 최고 성적은 지난 3월 블루베이 LPGA에서 거둔 공동 5위였다.
대회 우승은 이날 3타를 더 줄여 최종합계 13언더파 275타를 기록한 세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)이 차지했다. 지난 2월 혼다 LPGA 타일랜드에 이어 시즌 2승째로 우승 상금은 48만7500달러(약 7억1000만 원).
2022년 LPGA 투어 풀타임 선수로 데뷔한 최혜진은 아직 투어 첫 승을 신고하지 못하고 있다. 3타 차 3위로 최종 라운드에 들어 가면서 역전 우승이 기대됐다.
4번 홀(파3)과 6번 홀(파5)에서 징검다리 버디를 잡았을 때만 해도 선두 경쟁을 해보였다. 하지만 전반 후반부 부터 퍼트감이 급격히 흔들리면서 기회를 살리지 못했다.
최혜진은 “샷이 완벽하지 않아도 코스 운영을 잘하고 집중하면 좋은 결과를 얻을 수 있다는 것을 배웠다”며 “올 시즌 초반엔 자신감이 넘쳤는데 시즌이 진행될수록 조금 지친 느낌이 있었다. 이제부터 다시 시작한다는 마음으로 올 시즌 남은 대회에서 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.
신지은은 공동 7위(최종합계 6언더파 282타), 유해란은 공동 14위(최종합계 3언더파 285타로 공동 14위, 윤이나는 공동 20위(최종합계 1언더파 287타)로 대회를 마쳤다. 신인상 포인트 1위를 달리고 있는 황유민은 공동 34위(최종합계 1오버파 289타)의 성적표를 받아 쥐었다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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