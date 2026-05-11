트럼프·시진핑 14일 베이징 정상회담…무역 등 양국 현안 외에 이란 전쟁도 논의

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 10월 부산 김해 국제공항에서 만나 악수하는 모습. 연합뉴스

트럼프는 올해 안에 시 주석과 그의 부인 펑리위안 여사를 워싱턴DC로 초청해 답방 행사를 하기를 기대하고 있다고 켈리 부대변인은 전했다.

이번 방문에서 트럼프 대통령은 지난 1년간 해왔던 것처럼 미국의 경제적 독립을 회복하기 위해 중국과의 관계를 재조정하고 상호주의와 공정함을 최우선으로 삼을 것”이라고 설명했다. 켈리 부대변인은

이번 회담 의제 미·중 무역위원회와 투자위원회 추진, 항공우주·농업·에너지 분야의 양국 간 협정 등도 포함된다고 전했다.

대만 문제와 관련해선 “트럼프 대통령과 시 주석 사이에 대만에 관한 대화는 계속 있었다. 하지만 미국 정책에는 변화가 없었다”며 “

앞으로도 미국의 (대만) 정책에 어떤 변화가 있을 것으로 예상하지 않는다”고 말했다.