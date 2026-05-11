트럼프·시진핑 14일 베이징 정상회담…무역 등 양국 현안 외에 이란 전쟁도 논의
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 중국 시간으로 14일 오전 베이징에서 정상회담을 한다. 백악관은 두 정상이 무역과 안보, 에너지 등 양국의 핵심 현안뿐 아니라 이란 문제 등도 논의할 예정이라고 밝혔다.
애나 켈리 백악관 백악관 부대변인은 10일(현지시간) 전화 브리핑을 통해 트럼프 대통령의 방중과 미·중 정상회담 일정에 관해 설명했다. 트럼프는 중국 시간 13일 오후 베이징에 도착해 이튿날인 14일 환영 행사에 이어 시 주석과 양자 회담을 한다. 같은 날 두 정상은 베이징의 명소인 톈탄 공원을 둘러본 뒤 국빈 만찬을 함께할 예정이다.
트럼프는 이튿날인 15일 시 주석과 양자 티타임과 업무 오찬을 할 예정이다. 트럼프는 올해 안에 시 주석과 그의 부인 펑리위안 여사를 워싱턴DC로 초청해 답방 행사를 하기를 기대하고 있다고 켈리 부대변인은 전했다.
트럼프의 중국 방문은 집권 1기 첫해인 2017년 11월 이후 약 8년 6개월 만이다. 켈리 부대변인은 “이번 방문에서 트럼프 대통령은 지난 1년간 해왔던 것처럼 미국의 경제적 독립을 회복하기 위해 중국과의 관계를 재조정하고 상호주의와 공정함을 최우선으로 삼을 것”이라고 설명했다. 켈리 부대변인은 이번 회담 의제 미·중 무역위원회와 투자위원회 추진, 항공우주·농업·에너지 분야의 양국 간 협정 등도 포함된다고 전했다.
이날 브리핑에 참석한 미 고위 관계자는 정상회담에서 중국의 이란·러시아 지원에 대한 논의도 이뤄질 것으로 예상했다. 그는 “대통령은 시 주석과 함께 이란·러시아 문제를 여러 차례 논의했다. 이 논의는 계속될 것으로 예상한다”며 “지난 며칠간 미국의 제재와 같은 조치들이 나왔다. 분명히 이번 대화의 일부가 될 것”라고 했다.
이 관계자는 트럼프가 시 주석에게 이란에 대한 압박을 요청할 것이냐는 질문에 “나는 대통령이 (시 주석에게) 압박을 가할 것으로 예상한다”고 밝혔다. 이어 대만 문제와 관련해선 “트럼프 대통령과 시 주석 사이에 대만에 관한 대화는 계속 있었다. 하지만 미국 정책에는 변화가 없었다”며 “앞으로도 미국의 (대만) 정책에 어떤 변화가 있을 것으로 예상하지 않는다”고 말했다.
또 다른 고위 당국자는 트럼프와 시 주석이 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의 계기에 부산에서 만나 희토류 관련 합의를 한 것과 관련해 “양측 모두 안정성을 원하고 있다”며 “지금 (합의) 연장을 발표하든 시간이 지나서 나중에 필요하다고 판단하든 간에 적절한 시기에 잠재적 연장을 발표할 것이라고 확신한다”고 말했다. 이밖에 핵 군축과 사이버 공격, 인공지능(AI) 등도 정상회담 테이블에 오를 가능성이 있다고 백악관은 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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