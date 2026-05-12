“키높이 구두, 허리·무릎 건강에 악영향”
[톡톡, 新한방건강법]34
키가 커 보이려고 하는 인간의 행위는 미를 뽐내려 하는 욕망 중 하나일 것이다. 여성들이 하이힐을 신는 이유와 하이힐의 시작이 여성이 아닌 남성인 점도 이를 방증한다. 16세기 중반 프랑스의 절대 군주인 루이 14세가 해당 신발을 신기 시작했으며, 국왕이 하이힐을 신자 너도나도 신게 되었다는 속설이 존재한다.
최근 코미디언 허경환과 관련된 일화를 소개한 연예 보도에서도 이 같은 키에 대한 욕망이 녹여져 있다. 보도에 따르면 허경환은 영상 플랫폼에 출연해 자신의 버킷리스트 중 하나로 “180㎝로 살아보고 싶다”는 뜻을 내비췄다. 키가 168㎝로 알려진 그는 “(키가 작은 편이라) 가끔 서럽고 손해 보는 느낌이 있다”고 말해 웃음과 안타까움을 동시에 자아냈다. 결국 프로그램 제작진은 허경환의 버킷리스트를 성공시키기 위해 맞춤형 키높이 신발 제작 업체를 찾았다. 이어 그는 22㎝ 키높이가 장착된 신발을 신고 180㎝가 돼 만족스럽게 거리를 활보했다.
그러나 키에 대한 인간의 욕심에는 대가가 따르는 법이다. 이 같이 굽 높은 신발들은 허리와 무릎 등에 치명적인 악영향을 미칠 수 있어서다. 먼저 굽이 높을수록 몸의 무게 중심은 지면에서부터 멀어져 걷는 자세가 불안정해진다. 이는 보상 동작으로 이어져 척추 정렬과 하중 분포를 무너뜨린다. 특히 뒷굽이 높은 신발들의 경우 중심이 앞으로 쏠리면서 척추가 꺾이는 전만 상태가 형성, 통증이 발현될 수 있다.
아울러 체중이 앞으로 쏠리면 무릎이 자연스럽게 굽혀진 상태가 유지되는데 이로 인해 관절 부담이 가중되고 연골 마모 속도도 빨라져 퇴행성 관절염 위험을 키울 수 있다. 이 같은 내용들은 이미 다수의 연구 결과들을 통해 밝혀진 사실이기도 하다. 이에 따라 평소 키높이 신발을 자주 이용하는 이들 가운데, 허리와 무릎에 통증이 발현된다면 조속히 전문적 치료를 받는 것이 좋다.
허리와 무릎 통증에 대한 치료법은 다양하지만 한의학에서는 추나요법과 침·약침, 한약 처방 등 한의통합치료로 관련 증상을 호전시킨다. 특히 한약재 유효 성분을 주입하는 약침의 허리·무릎 치료 효과는 여러 연구를 통해 입증된 바 있다.
자생한방병원 척추관절연구소가 국제 학술지 ‘통증연구저널(Journal of Pain Research)’에 게재한 논문에 따르면 약침치료군의 평균 요통 통증숫자평가척도(NRS, 0~10)가 치료 전 중증(6.42)에서 치료 후 경증(2.80)으로 격차가 3.60 이상 크게 나며 호전됐다. 아울러 국제 학술지 ‘메디시나(Medicina)’에 게재된 연구에선 만성 무릎 통증 환자를 대상으로 약침 치료를 진행한 결과, 약침치료군의 NRS가 3주 치료 후 절반 가까이 감소한 것으로 확인됐다.
아름다움을 위해 감수하는 작은 불편이 쌓이다 보면 결국 건강이라는 가장 소중한 자산을 잃게 될 수 있다. 진정한 아름다움은 겉모습을 빛내는 키가 아니라, 건강에서 비롯된다는 것을 명심하자.
김동우 일산자생한방병원장
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사