트럼프 “이란 답변, 용납 불가”…이란, 미국의 핵 개발 중단 요구 거부한 듯

미국·이란 살얼음판, 휴전 다시 위기 봉착

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9일(현지시간) 미국 버지니아주 트럼프 내셔널 골프클럽에서 열린 LIV 골프 대회에서 관객들에게 손을 흔드는 모습. 연합뉴스

이란 국영 IRNA 통신은 이란의 답변 전달 사실을 공개하며 “현 단계의 협상은 역내 전쟁 종식에 초점을 맞춰 진행될 예정”이라고 전한 바 있다.

트럼프는 이란의 답변에 대한 입장을 올리기 2시간여 전에 별도의 게시글에서 “이란은 47년 동안 미국과 세계의 나머지 국가들을 갖고 놀아왔다. 미루고 미루고 미룬다”고 비난한 바 있다. 그러면서 “다시 위대해진 우리나라를 비웃어 왔다”며 “그들은 더 이상 비웃지 못할 것”이라고 경고했다. 트럼프는 전날에도 트루스소셜에 이란 군함이 해저에 가라앉는 생성형 인공지능(AI) 이미지를 게시하며 공격 재개를 시사하기도 했다. 트럼프의 측근인 린지 그레이엄 상원의원은 이날 엑스에 “미국의 외교 제안에 대해 완전히 받아들일 수 없는 반응을 고려하면 이제는 방향을 전환할 시점”이라며 군사 작전 재개에 힘을 실었다.