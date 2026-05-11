전 매니저들에 대한 갑질과 불법 시술 의혹을 받고 있는 개그우먼 박나래씨가 이달 중 세 번째 경찰 조사를 받을 것으로 알려졌다.
11일 방송가에 따르면 서울 강남경찰서는 이달 중 박씨를 소환해 특수상해, 명예훼손, 정보통신망법 및 의료법 위반 혐의 등을 추가 조사할 방침이다. 지난 2월과 3월에 이은 3차 조사다.
박씨의 전 매니저들은 지난해 12월 박씨의 폭언과 폭행, ‘주사이모’를 통한 대리 처방 및 불법 시술 등을 주장하며 고소장을 제출했다.
이 과정에서 동료 연예인들이 언급되며 논란이 확산했고, 박씨 측은 의혹을 부인하며 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 맞고소했다.
현재 강남경찰서 6건, 용산경찰서 2건 등 총 8건의 사건이 얽혀 있다. 특히 의료법 위반 의혹을 두고 박씨 측은 ‘합법적인 영양제 투약’이라 주장하는 반면, 의료계 일각에선 시술자의 면허 실체에 의문을 제기하고 있다.
박씨는 지난 조사에서 “성실히 임했으며 사실이 아닌 부분은 바로잡겠다”고 밝혔다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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박나래 이달중 3차 경찰 조사… 갑질·불법 시술 의혹
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