현근택 “ ‘세계 1등 도시 용인’ 만들겠다”
현근택 경기도 용인특례시장 후보(더불어민주당)가 “배후 신도시와 경제자유구역을 연계해 글로벌 기업과 인재가 모이는 ‘세계 1등 도시 용인’을 만들겠다”고 말했다.
현근택 후보는 지난 9일 기흥구 구갈동에 있는 ‘현근택의 근사한 캠프’(선거사무소) 개소식에서 “110만 용인시민에 대한 무거운 책임감을 가지고 오늘 이 자리에서 용인의 미래를 바꾸기 위한 도전에 나선다”고 공식 출마를 선언하며 이같이 밝혔다.
그는 “임기 내 삼성전자 1기 팹이 조기 가동될 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”면서 “용인분당급행철도(YTX) 신설, 경기남부광역철도 신속 추진, 중부권광역급행철도(JTX)조기 확정 등으로 용인에서 강남권까지 30분대 진입이 가능한 교통혁명을 이루고, 시민들 삶의 질을 높이겠다”고 강조했다.
현 후보는 “용인은 정부와 싸우는 ‘고립된 도시’가 아닌 함께 미래를 만드는 도시가 돼야 한다”며 “이재명 대통령이 이끄는 중앙정부를 비롯해 경기도, 국회와 하나로 연결된 힘으로 멈춰 있던 사업 속도를 내고, 시민의 숙원을 반드시 해결하겠다”고 말했다.
그는 출마 선언에서 용인에 첫 변호사사무소를 개업해 약 20년간 용인시민들의 곁을 지켜왔고, 12년에 걸쳐 진행된 ‘용인경전철 주민소송’에서 214억원의 손해배상 판결을 이끌어낸 성과를 언급하며 용인에 대한 각별한 애정을 드러냈다.
현 후보 개소식에는 추미애 경기도지사 후보(민주당 전 당대표)와 이언주 민주당 수석최고위원, 김승원 경기도당위원장, 이상식(갑)·손명수(을)·부승찬(병) 용인지역 의원, 조정식(시흥을)·백혜련(수원을)·김영진(수원병)·김준혁(수원정)·염태영(수원무)·홍기원(평택갑)·김기표(부천을)·민병덕(안양동안갑)·이재정(안양동안을)·김현정(평택병) 등 민주당 국회의원을 비롯해 백군기 전 용인특례시장, 이재정 전 경기도교육감, 김용 후원회장(전 민주연구원 부원장), 안홍택 후원회장(전 용인경전철주민소송단 공동대표) 등 민주당 인사들이 대거 참석했다.
특히 이날 추미애 후보가 현근택 후보에게 ‘용인의 미래를 책임질 든든한 일꾼으로 땀 흘려 뛰어달라’는 뜻을 담아 선거운동복을 입혀주는 퍼포먼스를 선보여 눈길을 끌었다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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