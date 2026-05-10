현근택 “ ‘세계 1등 도시 용인’ 만들겠다”

면서 “용인분당급행철도(YTX) 신설, 경기남부광역철도 신속 추진, 중부권광역급행철도(JTX)조기 확정 등으로 용인에서 강남권까지 30분대 진입이 가능한 교통혁명을 이루고, 시민들 삶의 질을 높이겠다”고 강조했다.

현 후보 개소식에는 추미애 경기도지사 후보(민주당 전 당대표)와 이언주 민주당 수석최고위원, 김승원 경기도당위원장, 이상식(갑)·손명수(을)·부승찬(병) 용인지역 의원, 조정식(시흥을)·백혜련(수원을)·김영진(수원병)·김준혁(수원정)·염태영(수원무)·홍기원(평택갑)·김기표(부천을)·민병덕(안양동안갑)·이재정(안양동안을)·김현정(평택병) 등 민주당 국회의원을 비롯해 백군기 전 용인특례시장, 이재정 전 경기도교육감, 김용 후원회장(전 민주연구원 부원장), 안홍택 후원회장(전 용인경전철주민소송단 공동대표) 등 민주당 인사들이 대거 참석했다.

특히 이날 추미애 후보가 현근택 후보에게 ‘용인의 미래를 책임질 든든한 일꾼으로 땀 흘려 뛰어달라’는 뜻을 담아 선거운동복을 입혀주는 퍼포먼스를 선보여 눈길을 끌었다.