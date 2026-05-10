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이상일 “용인시민만 믿고 시민만 바라보겠다”

입력:2026-05-10 23:13
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이상일 경기도 용인특례시장 후보(국민의힘)가 “저는 총리님 말씀대로 용인시민만 믿고 시민만 바라보며 더 많은 발품을 팔고 더 많은 이야기를 듣겠다”고 말했다.

이상일 후보는 지난 9일 격려차 방문한 김황식 전 국무총리와 만나 “존경하는 총리님께서 용인을 찾아 주시고, 부족한 제게 따뜻한 격려와 충고의 말씀을 주셔서 참으로 감사한 마음”이라며 이같이 밝혔다.

이날 김 전 총리는 용인시 수지구를 방문해 이 후보를 만났다.


김 전 총리는 이 후보에게 “지난 4년 동안 이상일 시장이 용인시 공직자들과 함께 이뤄낸 수많은 변화와 성과를 높이 평가한다”며 “이 시장이 용인을 글로벌 반도체 중심도시로 도약시키는 기틀을 마련하고, 많은 난제를 해결하는 등 열심히 일한 것을 용인시민들이 잘 알고 있을 것”이라고 치켜세웠다.

이어 “나라와 지방의 발전, 국민과 시민의 삶에 지방자치단체장의 역할이 갈수록 중요해지고 있는 만큼 이번 지방선거의 의미는 크다”며 “끝까지 시민을 믿고 시민만 바라보면서 최선을 다해 뛰어라”라고 당부했다.

김 전 총리는 과거 이 후보 국회의원 선거때 후원회장을 지냈으며, 지난 2월 이 후보가 출판기념회를 가졌을 때 영상 축사를 보내 격려하고 응원한 바 있다.


김 전 국무총리는 대법관과 감사원장을 역임했으며, 현재 안중근 숭모회 이사장과 이승만기념관 건립추진위원회 위원장을 맡고 있다.

용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr

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