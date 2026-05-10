스콧 베선트 “13일 서울서 허리펑 中부총리 만난다”
14~15일 트럼프 방중 하루 전
한국 들러… 12일엔 일본 방문
스콧 베선트 미국 재무장관이 도널드 트럼프 대통령의 방중을 하루 앞둔 오는 13일 서울을 찾아 허리펑 중국 부총리를 만난다고 밝혔다.
베선트 장관은 10일(현지시간) 엑스에 “트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 베이징에서 역사적인 정상회담을 갖기 전 나는 일본과 한국을 방문해 짧은 회의를 할 계획”이라고 적었다.
베선트 장관은 오는 12일 일본 도쿄에서 다카이치 사나에 총리와 가타야마 사쓰키 재무상, 일본의 정부·민간 부문 대표들을 만나 미·일 경제 관계에 대해 논의하고 이튿날 한국으로 넘어올 예정이다.
베선트 장관은 “13일 서울에 들러 허 부총리와 회담한 뒤 트럼프 대통령과 시 주석의 정상회담이 열리는 베이징으로 향할 예정”이라고 설명했다. 허 부총리는 시 주석의 경제 책사로 평가된다. 다만 베선트 장관은 한국에서 만날 인사에 대해서는 언급하지 않았다.
트럼프 대통령은 오는 14~15일 베이징을 국빈방문해 시 주석과 정상회담을 할 예정이다. 두 정상은 지난해 10월 부산에서 트럼프 집권 2기 들어 처음으로 만난 뒤 7개월여 만에 재회하게 된다. 트럼프 대통령의 방중은 집권 1기인 2017년 11월 이후 9년여 만이다.
베선트 장관은 “경제 안보가 국가 안보와 직결된다”며 “트럼프 대통령의 ‘미국 우선주의 경제 의제’를 진전시키기 위해 일련의 회담이 생산적으로 이뤄지길 기대한다”고 강조했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사