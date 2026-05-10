정명근 “화성특례시 4개 구청에 권한 대폭 위임”

“화성특례시의 동서간 균형발전이란 말이 있지만 우선은 생활권 중심, 생활양식에 따라 생활환경이 잘 갖춰지는 것이 중요하다고 보며 빌딩과 고속도로가 있어야만 선진지역은 아닐 것”이라고 했다.

정명근 경기도 화성특례시장 후보(더불어민주당)가 “4개 행정구청의 기능을 자치구에 준하는 역할을 할 수 있도록 권한을 대폭 위임하겠다”고 말했다.정명근 후보는 10일 언론인 간담회에서 지난 2월 개청한 4개 구청의 기능이 중요하다는 점을 강조하면서 이같이 밝혔다.그는 “시정을 펼쳐보니 시민들의 다양한 요구를 해소하기 위한 방안이 전지역에 모두 맞아 떨어지는 시책을 발굴하기는 쉽지 않다는 점을 깨달았다”면서 “앞으로는 구청장이 중심이 되어 구별 특성을 반영한 시책을 시민, 구민과 함께 개발 입안하면 이를 시정의 시책으로 반영할 것”이라고 설명했다.그러면서 정 후보는 “우선은 문화, 예술, 체육분야 예산을 일정금액 정 배분하는 방안을 생각하고 있다”며이어 “어려운 상황이지만 그동안 서부지역에 대한 투자를 많이 늘렸고 앞으로 서부지역의 송산그린시티와 그 주변에 큰 발전을 기대하고 있다”면서 “인구 180만 미래의 화성발전은 서부에서 완성될 것”이라고 말했다.정 후보는 “서부지역에 대한 각종 체육시설 확충, 황금해안길 17km 개발에 480억원이 투자된다”며 “제부도 들어가는 길을 확장하고 늘려서 차량이 들고나는데 편리하고 이용시간도 길어질 것”이라고 말했다.화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지