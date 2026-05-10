‘살목지’ 300만 돌파… ‘곤지암’ 넘어 역대 공포영화 흥행 2위 등극
공포 영화 ‘살목지’가 관객 300만명을 돌파했다. 연출을 맡은 이상민 감독은 직접 소회를 전하며 기쁜 마음을 드러냈다.
배급사 쇼박스에 따르면 ‘살목지’는 10일 영화진흥위원회 통합전산망 기준 누적 관객 수 300만명을 넘어섰다. 개봉 이후 꾸준한 입소문과 관객들의 높은 몰입도를 바탕으로 이뤄낸 성과다.
‘살목지’는 로드뷰에 정체불명의 형체가 포착되면서 시작되는 이야기로, 로드뷰 재촬영을 위해 저수지를 찾은 촬영팀이 검고 깊은 물속에서 미지의 존재와 마주하게 되며 벌어지는 공포를 그린 작품이다.
이번 기록은 2018년 개봉해 267만 관객을 동원한 ‘곤지암’을 넘어선 수치로, 국내 박스오피스 역대 공포 영화 흥행 2위에 이름을 올렸다. 현재 1위인 ‘장화, 홍련’의 기록도 바짝 추격 중이다.
이상민 감독은 “상상도 못했던 숫자라 아직도 현실감이 나지 않는다”며 “최근 극장에서 ‘살목지’를 관람하고 나온 관객들을 직접 마주쳤는데 즐겁게 봐주신 것 같아 큰 보람을 느꼈다”고 소감을 밝혔다.
가장 기억에 남는 반응으로는 “감독이 멱살 잡고 롤러코스터를 태워준다”는 평가를 꼽았다. 그는 “영화를 만들며 의도했던 방향과 가장 맞닿아 있는 표현이라 인상 깊었다”며 “관객들이 영화 속 여백을 각자의 방식으로 채워 또 다른 이야기를 완성해 주는 과정이 감사하고 흥미롭다”고 말했다.
흥행 요인에 대해서는 배우들의 힘을 강조했다. 이 감독은 “배우들이 가진 매력이 가장 큰 원동력이었다”며 “특히 기태와 수인의 케미스트리는 김혜윤, 이종원 두 배우가 있었기에 가능했다. 설명되지 않은 지점들까지 매력으로 승화시켜 줬다”고 고마움을 전했다.
그러면서 “제작부터 개봉까지 모든 과정이 큰 행운의 연속이었다”며 “이번 작품이 만든 기록은 앞으로 넘어야 할 또 하나의 기준점이 됐다. 기대에 부응할 수 있도록 더 좋은 영화로 찾아뵙겠다”고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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