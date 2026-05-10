부산 남부발전 빛드림본부서 불…인명피해 없어

검은 연기 치솟아 신고 41건

대응 1단계 발령 후 진화

수소가스 용기 배출 작업 진행

부산빛드림본부 화재 현장에 출동한 소방차량들이 진화 작업을 하고 있다. 부산소방재난본부 제공

10일 오후 3시53분쯤 부산 사하구 감천동 한국남부발전 부산빛드림본부에서 불이 났다.



화재는 본부 내 4층 규모 건물 상층부에서 발생한 것으로 알려졌다. 부산소방재난본부에 따르면 당시 검은 연기가 일대를 뒤덮으면서 119 신고가 총 41건 접수됐다. 중앙제어반 수신기에서 화재 경보음이 울리자, 작업자가 현장을 확인한 뒤 신고한 것으로 파악됐다.



소방 당국은 오후 4시9분쯤 대응 1단계를 발령하고 펌프차와 탱크로리 등 장비 44대와 인력 135명을 투입해 진화 작업을 벌였다. 경찰과 구청 인력도 현장 대응에 나섰다.



불은 오후 7시쯤 큰 불길이 잡힌 것으로 전해졌다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없다.



다만 건물 내부에 수소 가스 용기가 있어 소방 당국은 대원 안전 확보를 위해 가스 배출 작업을 진행 중이다. 이 때문에 초진까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 알려졌다.







소방 당국과 경찰은 진화 작업을 마치는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 918 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 10일 오후 3시53분쯤 부산 사하구 감천동 한국남부발전 부산빛드림본부에서 불이 났다.화재는 본부 내 4층 규모 건물 상층부에서 발생한 것으로 알려졌다. 부산소방재난본부에 따르면 당시 검은 연기가 일대를 뒤덮으면서 119 신고가 총 41건 접수됐다. 중앙제어반 수신기에서 화재 경보음이 울리자, 작업자가 현장을 확인한 뒤 신고한 것으로 파악됐다.소방 당국은 오후 4시9분쯤 대응 1단계를 발령하고 펌프차와 탱크로리 등 장비 44대와 인력 135명을 투입해 진화 작업을 벌였다. 경찰과 구청 인력도 현장 대응에 나섰다.불은 오후 7시쯤 큰 불길이 잡힌 것으로 전해졌다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없다.다만 건물 내부에 수소 가스 용기가 있어 소방 당국은 대원 안전 확보를 위해 가스 배출 작업을 진행 중이다. 이 때문에 초진까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 알려졌다.한국남부발전은 부산빛드림본부 4호기 스팀터빈 전기설비에서 불이 시작된 것으로 보고 있다.소방 당국과 경찰은 진화 작업을 마치는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획이다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지