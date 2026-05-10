부산 남부발전 빛드림본부서 불…인명피해 없어
검은 연기 치솟아 신고 41건
대응 1단계 발령 후 진화
수소가스 용기 배출 작업 진행
10일 오후 3시53분쯤 부산 사하구 감천동 한국남부발전 부산빛드림본부에서 불이 났다.
화재는 본부 내 4층 규모 건물 상층부에서 발생한 것으로 알려졌다. 부산소방재난본부에 따르면 당시 검은 연기가 일대를 뒤덮으면서 119 신고가 총 41건 접수됐다. 중앙제어반 수신기에서 화재 경보음이 울리자, 작업자가 현장을 확인한 뒤 신고한 것으로 파악됐다.
소방 당국은 오후 4시9분쯤 대응 1단계를 발령하고 펌프차와 탱크로리 등 장비 44대와 인력 135명을 투입해 진화 작업을 벌였다. 경찰과 구청 인력도 현장 대응에 나섰다.
불은 오후 7시쯤 큰 불길이 잡힌 것으로 전해졌다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없다.
다만 건물 내부에 수소 가스 용기가 있어 소방 당국은 대원 안전 확보를 위해 가스 배출 작업을 진행 중이다. 이 때문에 초진까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 알려졌다.
한국남부발전은 부산빛드림본부 4호기 스팀터빈 전기설비에서 불이 시작된 것으로 보고 있다.
소방 당국과 경찰은 진화 작업을 마치는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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