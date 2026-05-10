남궁형 제물포구청장 후보 ‘캠프 방문의 날’…“역량 총집결”
더불어민주당 남궁형 인천 제물포구청장 후보의 ‘캠프 방문의 날’ 행사가 10일 인천의 정치·사회적 역량이 총결집된 매머드급 지원단 위용을 과시하며 성황리에 마무리됐다. 이날 행사는 평소 시민 안전을 최우선으로 생각하는 남궁 후보의 철학에 따라 대규모 인파가 일시에 몰리는 기존 개소식 대신 시간대를 분산해 주민들과 깊이 있게 소통하는 방문의 날 형태로 기획됐다.
이 자리에는 민주당 박찬대 인천시장 후보를 비롯해 허종식·맹성규·모경종(전국청년위원장) 의원, 윤관석 전 의원, 고남석 인천시당위원장, 조택상·남영희 지역위원장 등 인천 정계를 이끄는 핵심 인사들이 대거 집결했다. 지도부급 인사들의 연이은 방문은 남궁 후보의 경쟁력에 대한 당 차원의 강력한 신뢰와 제물포구 탈환을 향한 강한 의지를 보여준 것으로 풀이된다.
정치권뿐 아니라 지역의 실질적인 여론을 주도하는 동구와 중구 내륙 지역의 주요 단체장들과 생활체육계 인사들이 찾아 ‘남궁형 대세론’에 힘을 보탰다. 특히 제물포구 출마 예정자 전원이 한자리에 모여 시민들 앞에서 ‘강력한 원팀’으로서의 결속력을 과시하며 승리를 위해 모든 역량을 쏟겠다는 결연한 의지를 천명했다.
남궁 후보는 행사에서 제물포구의 미래를 바꿀 6대 핵심 공약을 직접 설명하며 지지 열기를 끌어올렸다. 특히 동인천 민자역사 철거 및 제물포구 복합청사 건립, 인천지하철 3호선 순환선 조기 착공, 수인선 만석역 신설 등 굵직한 인프라 공약을 비롯해 지역화폐 기반 기본소득 체계 구축, 문화강구(文化强區) 프로젝트 등 삶의 질을 높이는 정책들이 소개됐다. 참석자들은 “중앙과 지방을 잇는 강력한 네트워크를 가진 남궁형만이 해낼 수 있는 일”이라며 뜨겁게 호응했다.
남궁 후보는 “오늘 이 자리에 모인 압도적인 지지와 에너지는 단순히 저 개인을 향한 것이 아니라 멈춰선 제물포를 다시 뛰게 해달라는 구민들의 절박한 명령”이라며 “중앙정부, 인천시, 그리고 우리 제물포구가 하나로 뭉친 매머드급 원팀 체계로 수십 년간 묵은 과제들을 확실히 해결하겠다”고 자신감을 내비쳤다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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