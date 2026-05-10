남궁형 제물포구청장 후보 ‘캠프 방문의 날’…“역량 총집결”

더불어민주당 남궁형 인천 제물포구청장 후보 캠프 방문의 날 행사. 후보 측 제공

이 자리에는 민주당 박찬대 인천시장 후보를 비롯해 허종식·맹성규·모경종(전국청년위원장) 의원, 윤관석 전 의원, 고남석 인천시당위원장, 조택상·남영희 지역위원장 등 인천 정계를 이끄는 핵심 인사들이 대거 집결했다. 지도부급 인사들의 연이은 방문은 남궁 후보의 경쟁력에 대한 당 차원의 강력한 신뢰와 제물포구 탈환을 향한 강한 의지를 보여준 것으로 풀이된다.

동인천 민자역사 철거 및 제물포구 복합청사 건립,

참석자들은 “중앙과 지방을 잇는 강력한 네트워크를 가진 남궁형만이 해낼 수 있는 일”이라며 뜨겁게 호응했다.