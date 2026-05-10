“시민 안전 위한 조치” vs “예술의 자유 침해한 위법 행정”

가수 이승환 씨 경북 구미 공연 취소 사태, 법적 공방에 이어 정치권에서도 시끌



가수 이승환. 뉴시스

가수 이승환 씨의 경북 구미 공연 취소를 둘러싼 법적 공방이 1심에서 구미시의 일부 책임을 인정하는 판결로 이어지면서 지역 정치권 공방도 격화되고 있다.



서울중앙지법은 지난 8일 이 씨와 소속사, 공연 예매자들이 구미시와 김장호 구미시장을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내리고 총 1억2500만원의 배상을 명령했다.



이번 사건은 지난 2024년 12월 구미문화예술회관에서 열릴 예정이던 이 씨의 데뷔 35주년 콘서트가 공연 이틀 전 전격 취소되면서 시작됐다.



당시 구미시는 ‘정치적 선동 금지’ 내용이 담긴 서약서를 요구했고 이 씨 측이 이를 받아들이지 않자 시민 안전과 물리적 충돌 우려 등을 이유로 대관을 취소했다.



법원은 이번 판결에서 구미시의 책임을 인정하며 이 씨에게 3500만원, 소속사 드림팩토리에 7500만원, 공연 예매자 100명에게 각 15만원을 지급하라고 판결했다.







판결 직후 더불어민주당 장세용 구미시장 후보 선거대책위원회는 논평을 내고 “시장 개인의 편향된 정치관이 시민 혈세 1억2500만원을 낭비하게 만들었다”며 “구미시를 검열의 도시, 문화 불모지로 전락시킨 행정 참사”라고 비판했다.



선대위는 또 “안전을 이유로 공연을 취소했지만, 정작 안전 대책 마련이라는 행정의 본연 역할은 방기했다”며 김 시장의 공식 사과와 책임 있는 입장을 요구했다.



반면, 국민의힘 김장호 구미시장 예비후보는 입장문을 통해 “재판부는 김장호 개인에 대한 배상 책임이 없음을 판결했다”며 “구미시 책임 역시 제반 사정을 고려해 일부만 인정된 것”이라고 주장했다.



또 “시장으로서 시민의 생명과 안전에 대해서는 법과 원칙에 따라 물러서지 않을 것”이라며 “향후 대응은 법률 자문을 거쳐 진행하겠다”고 덧붙였다.



이번 판결은 단순한 공연 취소 논란을 넘어 표현의 자유와 지방행정의 권한, 공공시설 대관의 공정성 문제를 둘러싼 사회적 논쟁으로 확산되는 분위기다.



재판 과정에서도 “누가 최종적으로 공연 취소를 결정했느냐”는 질문에 구미시 관계자들이 명확한 답변을 하지 못해 논란이 되기도 했다.



이 씨 역시 판결 직후 “법원이 저희 주장 대부분을 받아들였다”면서도 “김 시장 개인 책임이 인정되지 않은 부분은 아쉽다”며 항소 방침을 밝혔다. 그는 “행정 권력이 침범해서는 안 되는 음악인의 양심과 예술의 자유를 끝까지 지키겠다”고 강조했다.



판결 이후 지역 사회에서는 ‘시민 안전을 위한 불가피한 조치’라는 주장과 ‘예술의 자유를 침해한 위법 행정’이라는 비판이 정면충돌하고 있다. 또 이번 판결이 지방선거에서 구미지역 민심에 어떤 영향을 미칠지도 주목된다.



가수 이 씨는 당시 “구미시의 ‘정치적 선동 금지’ 서약 요구가 표현의 자유와 예술의 자유 등을 침해한다”며 헌법소원도 냈지만, 헌법재판소는 “서약 요구가 이미 종료된 사안이며 헌법적 판단이 반드시 필요한 사안으로 보기 어렵다”며 사전 심사 단계에서 각하했다.



구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 가수 이승환 씨의 경북 구미 공연 취소를 둘러싼 법적 공방이 1심에서 구미시의 일부 책임을 인정하는 판결로 이어지면서 지역 정치권 공방도 격화되고 있다.서울중앙지법은 지난 8일 이 씨와 소속사, 공연 예매자들이 구미시와 김장호 구미시장을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내리고 총 1억2500만원의 배상을 명령했다.이번 사건은 지난 2024년 12월 구미문화예술회관에서 열릴 예정이던 이 씨의 데뷔 35주년 콘서트가 공연 이틀 전 전격 취소되면서 시작됐다.당시 구미시는 ‘정치적 선동 금지’ 내용이 담긴 서약서를 요구했고 이 씨 측이 이를 받아들이지 않자 시민 안전과 물리적 충돌 우려 등을 이유로 대관을 취소했다.법원은 이번 판결에서 구미시의 책임을 인정하며 이 씨에게 3500만원, 소속사 드림팩토리에 7500만원, 공연 예매자 100명에게 각 15만원을 지급하라고 판결했다.다만 김 시장 개인에 대한 손해배상 책임은 인정하지 않았다.판결 직후 더불어민주당 장세용 구미시장 후보 선거대책위원회는 논평을 내고 “시장 개인의 편향된 정치관이 시민 혈세 1억2500만원을 낭비하게 만들었다”며 “구미시를 검열의 도시, 문화 불모지로 전락시킨 행정 참사”라고 비판했다.선대위는 또 “안전을 이유로 공연을 취소했지만, 정작 안전 대책 마련이라는 행정의 본연 역할은 방기했다”며 김 시장의 공식 사과와 책임 있는 입장을 요구했다.반면, 국민의힘 김장호 구미시장 예비후보는 입장문을 통해 “재판부는 김장호 개인에 대한 배상 책임이 없음을 판결했다”며 “구미시 책임 역시 제반 사정을 고려해 일부만 인정된 것”이라고 주장했다.또 “시장으로서 시민의 생명과 안전에 대해서는 법과 원칙에 따라 물러서지 않을 것”이라며 “향후 대응은 법률 자문을 거쳐 진행하겠다”고 덧붙였다.이번 판결은 단순한 공연 취소 논란을 넘어 표현의 자유와 지방행정의 권한, 공공시설 대관의 공정성 문제를 둘러싼 사회적 논쟁으로 확산되는 분위기다.재판 과정에서도 “누가 최종적으로 공연 취소를 결정했느냐”는 질문에 구미시 관계자들이 명확한 답변을 하지 못해 논란이 되기도 했다.이 씨 역시 판결 직후 “법원이 저희 주장 대부분을 받아들였다”면서도 “김 시장 개인 책임이 인정되지 않은 부분은 아쉽다”며 항소 방침을 밝혔다. 그는 “행정 권력이 침범해서는 안 되는 음악인의 양심과 예술의 자유를 끝까지 지키겠다”고 강조했다.판결 이후 지역 사회에서는 ‘시민 안전을 위한 불가피한 조치’라는 주장과 ‘예술의 자유를 침해한 위법 행정’이라는 비판이 정면충돌하고 있다. 또 이번 판결이 지방선거에서 구미지역 민심에 어떤 영향을 미칠지도 주목된다.가수 이 씨는 당시 “구미시의 ‘정치적 선동 금지’ 서약 요구가 표현의 자유와 예술의 자유 등을 침해한다”며 헌법소원도 냈지만, 헌법재판소는 “서약 요구가 이미 종료된 사안이며 헌법적 판단이 반드시 필요한 사안으로 보기 어렵다”며 사전 심사 단계에서 각하했다.구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지