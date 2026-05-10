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[속보]외교부 “호르무즈 나무호 화재 원인은 미상 비행체 타격”

입력:2026-05-10 19:08
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지난 8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 '드라이 독스 월드 두바이'에 접안해 있다. 정부 조사단은 HMM 나무호에 승선해 본격적인 화재 원인 조사를 진행했다. 연합뉴스

[속보]외교부 “호르무즈 HMM 나무호 화재 원인은 미상 비행체 타격”

최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr

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