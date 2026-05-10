시사 전체기사 [속보]외교부 “호르무즈 나무호 화재 원인은 미상 비행체 타격” 입력:2026-05-10 19:08 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 지난 8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 '드라이 독스 월드 두바이'에 접안해 있다. 정부 조사단은 HMM 나무호에 승선해 본격적인 화재 원인 조사를 진행했다. 연합뉴스[속보]외교부 “호르무즈 HMM 나무호 화재 원인은 미상 비행체 타격”최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 2 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘노무현의 운전기사’ 최영씨 별세…향년 62세 2 李대통령 “제 목숨은 국민의 것”…헬기 이송 의혹 권익위 발표 언급 3 한동훈 “李대통령, 실제로 공소취소 추진하면 탄핵해야” 4 정원오 “반려동물 키우는 시민, 안심하는 서울 만들 것” 5 “이란軍 공격 때문?”…호르무즈 화재 ‘나무호’ 이틀째 정밀 조사 해당분야별 기사 더보기 1 코스피 다음 주 최고치 또 경신할까… 기대감 높아진 ‘삼전닉스’ 2 코인 팔아 집 산다고?…30대 주택 매수대금 0.1% 불과 3 “포장 용기 값은 따로 받아요”…외식 물가 인상 임박, 정부 예의주시 4 “타 사업부도 성과급 달라”…노·노 갈등 심해지는 삼성전자 5 월급 올라도 왜 텅장일까…한국 직장인 세부담 증가폭 OECD 2위 해당분야별 기사 더보기 1 “생수 2병으로 5일 버텨”…30대 남성, 무등산에서 극적 구조 2 “털 벗겨 튀긴다”…반려 오골계 모욕한 동료 찌른 40대 실형 3 친딸 6세부터 수백회 성폭행…‘인면수심’ 50대 2심 징역 20년 4 “아픈 남편 먹이려”…단팥빵 훔치다 붙잡힌 80대 할머니 5 프라이드 부부가 양념 아이 출산?…페리카나, ‘불륜 광고’ 사과 해당분야별 기사 더보기 1 美 마이애미 부근 해상서 보트 폭발…최소 11명 부상 2 히키코모리 찾아가던 ‘렌탈언니’, 32년 활동 접은 이유[이세계도쿄] 3 이란 “유조선 공격하면 미국 기지·선박에 보복할 것” 4 트럼프, 韓 선박 공격 질문에 “한국 사랑한다” 5 “나 부자야! 벌금 때려봐” 멸종위기 하와이물범에 돌덩이 투척 해당분야별 기사 더보기 1 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 2 아시안컵 무난한 조추첨…한국, 67년 만의 우승 도전 3 유미와 5년 동행 마치며 울컥…이상엽 감독 “팬들 덕에 숙제 끝냈습니다” 4 나홍진 10년의 역작 ‘호프’, 17일 칸영화제서 최초 공개 5 광선검 든 부모와 아이…잠실에 내려온 ‘스타워즈’의 오래된 미래 해당분야별 기사 더보기 1 “1절 멜로디가 비슷” 뉴진스, 美서 저작권 침해로 피소 2 제니, 2년간 238억 벌어…1인 기획사 고공행진 3 신보 ‘리스트’ 낸 선우예권 “피아노로 노래하고 싶었어요” 4 안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공” 5 “엄마는 연쇄 성폭행범 아들을 끝까지 사랑할 수 있을까요?” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] “챗GPT가 노동법 위반이래요”… 노동위 사건 접수 47% 급증 “은행, 중·저신용자 대출 확대해야”… 난감한 포용금융 “지난 4년은 마이너스, 정부 손잡고 돌파해야”…하루 500㎞ 우상호 동행르포 ‘노무현의 운전기사’ 최영씨 별세…향년 62세 이란군 “美 제재 동참국 선박, 호르무즈 통과 못해” “尹 사형 구형에 웃음”…엉터리 자막 합성한 30대 입건 정원오 “반려동물 키우는 시민, 안심하는 서울 만들 것” “생수 2병으로 5일 버텨”…30대 남성, 무등산에서 극적 구조 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요