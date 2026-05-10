정부 “미상 비행체 2기가 나무호 타격”…한국 피해 공식 확인
외교부가 호르무즈 해협에서 화재가 발생했던 HMM(옛 현대상선) 소속 ‘나무호’의 화재 원인이 정체를 알 수 없는 비행체의 잇따른 타격에 의한 것이라고 공식 발표했다. 당초 불투명했던 피격 사실이 현장 감식을 통해 확인됨에 따라 정부는 수거한 잔해를 분석해 공격 주체를 규명하는 한편 관련국과 외교적 소통에 나섰다.
박일 외교부 대변인은 10일 오후 정부서울청사에서 브리핑을 열고 이 같은 내용의 합동조사 결과를 발표했다. 합동조사단은 지난 8일 나무호 화재 관련 정밀 현장 조사를 실시한 결과 지난 4일(현지시간) 오후 3시30분쯤 미상의 비행체 2기가 1분 간격으로 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 두 차례 타격한 것을 확인했다. 타격 직후 선박에는 충격과 함께 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생했다.
이 피격으로 좌측 선미 외판은 폭 약 5m, 선체 내부로는 깊이 약 7m까지 크게 훼손됐다. 선체 안 프레임은 내부 방향으로 꺾였고, 외판은 외부 방향으로 돌출됐다.
합동조사단은 화재 원인이 선박 내부 결함과는 무관하다고 결론 내렸다. 선박의 엔진, 발전기, 보일러 등에는 특이점이 없었다. 당시 1차 타격으로 평형수 탱크 상판 천공 지점에서 발화가 시작된 뒤 2차 타격이 이어지며 화재 규모가 급격히 확산한 것으로 추정했다. 또한 피격 지점이 해수면보다 1~1.5m 상단인 데다 폭발 압력으로 인한 파손 패턴 등을 고려할 때 기뢰나 어뢰에 의한 피격 가능성은 작다고 판단했다.
다만 현재로서는 선박 CCTV 영상에 해당 비행체가 포착됐음에도 발사 주체나 정확한 기종, 실제 크기 등을 구체적으로 특정하기에는 제약이 따르는 상황이다. 정부 합동조사단은 현장 감식을 마무리함에 따라 향후 현장에서 수거한 비행체의 엔진 잔해물 등을 토대로 정밀 추가 분석을 진행해 정확한 피격 경위 등을 규명할 예정이다.
외교부는 앞서 지난 6일 위성락 국가안보실장이 “피격이 확실치 않다”고 초기 판단을 유보했던 이유에 대해서도 해명했다. 외교부 측은 “당초 선원이나 인근 선박을 통해서는 파공(구멍)을 식별하지 못했기 때문”이라며 “정밀 현장 감식을 진행한 결과에 따라 공식 발표하게 된 것”이라고 설명했다.
정부는 확인된 사실관계를 바탕으로 관련국들과 긴밀히 소통하며 필요한 대응을 이어갈 방침이다.
이날 사에드 쿠제치 주한 이란대사가 외교부 청사를 방문해 제1차관을 면담한 것 역시 사건 발생 지역의 관련국인 이란 측에 우리 정부의 조사 결과를 설명하기 위한 조치였다. 정부는 교전 당사국 중 하나인 미국과도 소통을 이어갈 예정이라고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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