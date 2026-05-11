“사람 줄였는데 인건비는 늘었다”…투자와 공공성 사이 깊어지는 은행권 AI 투자 딜레마
희망퇴직을 확대하고 신규 채용 규모를 줄였음에도 4대 시중은행의 인건비는 오른 것으로 나타났다. 장기적으로 비용 절감 효과를 보기 위해 인공지능(AI) 기반 업무 자동화에 투자하고 있지만, 아직은 ‘배보다 배꼽이 큰’ 실정이다. 또 은행권의 정책 설계 방향이 고용 축소와 금융 접근성 저하를 일으켜 공공성 영역이 약화할 수 있다는 우려도 나온다.
10일 금융권에 따르면 4대(KB국민·신한·하나·우리)은행의 올해 1분기 인건비 총액은 2조303억원으로 집계됐다. 지난해 1분기(1조9378억원)보다 4.8% 증가한 수치다. 같은 기간 순이익 증가율(3.0%)도 웃돌았다. 은행별로 보면 우리은행이 6184억원으로 가장 많았고, 신한은행 5369억원, KB국민은행 4569억원, 하나은행 4181억원 순이었다.
은행권은 이미 강도 높은 인력 구조조정에 들어간 상태다. 지난해 4대 은행 희망퇴직자는 총 2027명으로 전년 대비 30% 가까이 증가했다. 같은 기간 신규 채용은 1320명에서 1170명으로 감소했다. 점포 통폐합도 이어지고 있다. 지난해 9월 기준 국내 은행 점포 수는 5523개였다. 2018년 말 6794개에서 1271곳이 줄어들었다.
하지만 인건비 부담은 좀처럼 꺾이지 않고 있다. 과거에는 인력을 줄이면 비용도 감소하는 구조였다면 현재는 기존 인건비 부담 위에 디지털 전환 비용이 추가되는 ‘이중 비용 구조’가 형성되고 있는 분위기다. AI·보안·리스크 관리 등 전문 인력 수요가 늘고 있는데, 이들의 연봉은 만만찮다. 주요 은행들은 AI 기반 고객 상담과 신용평가, 이상거래 탐지(FDS), 자산관리(WM) 서비스 등을 확대 도입하고 있다. 반복 업무를 자동화해 생산성을 높이고 비대면 중심 운영 체계를 강화하겠다는 전략이다. 다만 AI 시스템 구축과 클라우드 전환, 데이터 정비, 보안 강화 등에 대규모 자금이 투입되면서 단기적으로는 비용 절감 효과보다 투자 부담이 더 크게 나타나고 있다.
문제는 이런 변화가 비용 문제를 넘어 금융권 고용시장과 공공성 논란으로 확산할 가능성이 있다는 점이다. 점포 축소와 채용 감소 추세가 이어지면서 지방과 고령층의 금융 접근성이 떨어질 수 있다는 지적이 나온다. 청년층의 금융권 일자리 감소 우려도 제기된다. AI 기반 금융 서비스 확대 과정에서 개인정보 보호와 금융사고 책임 문제 역시 새로운 과제로 떠오르고 있다. 창구·상담 업무는 자동화 비중이 확대되고, 자산관리와 기업금융, 데이터 분석, 내부통제 등 고부가가치 영역 중심으로 인력 재편이 가속할 가능성이 크다.
이중 비용 구조가 단기간에 해소되기 어렵다는 점에서 향후 은행권 경쟁의 핵심이 인력 감축보다 ‘생산성 전환’에 달려 있다는 분석이 나온다. 이자이익 중심의 수익 구조에서 벗어나 수수료·자산관리 등 비이자이익 비중을 확대해야 한다는 것이다. 금융권 관계자는 “앞으로는 얼마나 많은 직원을 줄였는지가 아니라, AI를 활용해 얼마나 높은 생산성을 만들어내느냐가 은행 경쟁력을 좌우하게 될 것”이라며 “다양한 수익원을 마련해 기초 체력을 다져야 한다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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