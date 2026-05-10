일월산 산나물, 관광객 12만명 유치…60억 경제 효과 거둬

‘제21회 영양산나물축제’ 7일부터 10일까지 4일간 일정 마치고 폐막

산나물 축제 대표 체험 프로그램 일월산 산나물 채취 체험 활동은 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 영양군 제공

경북 영양군의 대표 축제인 ‘제21회 영양산나물축제’가 7일부터 10일까지 4일간의 일정을 마치고 막을 내렸다.



‘자연이 차려낸 봄의 미식 한 상’을 테마로 열린 이번 축제는 어려운 경제 여건 속에서도 관광객 12만명을 유치해 60억원의 경제 효과를 기록하며 대한민국 대표 친환경 축제임을 입증했다.



올해 축제의 가장 큰 특징은 지역 상권과의 상생을 극대화한 공간 배치였다.



전통시장 활성화를 위해 기존의 동선을 파괴하고 산나물 판매장터를 영양문화원 방향으로 전격 배치했다. 이러한 전략적 배치는 축제 방문객의 발길을 자연스럽게 영양전통시장과 인근 상가로 유도했으며 축제의 열기가 지역 소상공인들의 실질적인 매출 증대로 이어지는 등 ‘시장 경제 활성화’라는 성과를 거두었다.



먹거리 콘텐츠에서도 과감한 변화를 시도했다. 기존 축제의 대표 격이었던 고기굼터의 비중은 대폭 줄이는 대신, 산나물을 주재료로 한 ‘미식로드’를 새롭게 조성했다. 미식로드에는 지역 내 다양한 식당이 참여해 가족 단위 방문객들의 만족도를 높였다.







산나물 축제 대표 체험 프로그램인 일월산 산나물 채취 체험활동을 8일부터 10일까지 3일 동안 운영해 호응을 얻었다. 참가자들은 현장 안내자의 설명을 들으며 참나물, 취나물, 곰취 등 산나물의 특징과 채취 방법을 배우고 안전 수칙 교육도 함께 진행했다.



이번 프로그램은 단순히 산나물을 맛보는 차원을 넘어 자연과 교감하고 숲이 내주는 보약같은 산나물을 직접 채취하고 체험함으로써 숲 치유 효과까지 만끽하는 두 배의 즐거움을 누렸다.



여기에 신명 나는 풍물놀이와 각종 공연이 더해져 축제 분위기를 한층 고조시켰으며 눈과 귀, 손끝까지 즐겁게 하는 풍성한 오감 만족 콘텐츠는 관광객들에게 영양에서 잊지 못할 추억을 선사하며 축제의 완성도를 높였다는 평가를 받았다.



영양군 관계자는 “올해 야심 차게 준비한 판매장터의 문화원 이전과 미식로드 조성이 지역 상인들에게는 실질적인 소득으로 이어졌다”고 평가했다.



영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 영양군의 대표 축제인 ‘제21회 영양산나물축제’가 7일부터 10일까지 4일간의 일정을 마치고 막을 내렸다.‘자연이 차려낸 봄의 미식 한 상’을 테마로 열린 이번 축제는 어려운 경제 여건 속에서도 관광객 12만명을 유치해 60억원의 경제 효과를 기록하며 대한민국 대표 친환경 축제임을 입증했다.올해 축제의 가장 큰 특징은 지역 상권과의 상생을 극대화한 공간 배치였다.전통시장 활성화를 위해 기존의 동선을 파괴하고 산나물 판매장터를 영양문화원 방향으로 전격 배치했다. 이러한 전략적 배치는 축제 방문객의 발길을 자연스럽게 영양전통시장과 인근 상가로 유도했으며 축제의 열기가 지역 소상공인들의 실질적인 매출 증대로 이어지는 등 ‘시장 경제 활성화’라는 성과를 거두었다.먹거리 콘텐츠에서도 과감한 변화를 시도했다. 기존 축제의 대표 격이었던 고기굼터의 비중은 대폭 줄이는 대신, 산나물을 주재료로 한 ‘미식로드’를 새롭게 조성했다. 미식로드에는 지역 내 다양한 식당이 참여해 가족 단위 방문객들의 만족도를 높였다.다채로운 볼거리와 체험프로그램도 축제의 흥행을 이끌었다. 올해도 어김없이 운영된 ‘나비관’과 ‘테마거리’는 아이들에게는 생태 체험의 기회를, 어른들에게는 봄의 낭만을 선사하며 큰 인기를 끌었다.산나물 축제 대표 체험 프로그램인 일월산 산나물 채취 체험활동을 8일부터 10일까지 3일 동안 운영해 호응을 얻었다. 참가자들은 현장 안내자의 설명을 들으며 참나물, 취나물, 곰취 등 산나물의 특징과 채취 방법을 배우고 안전 수칙 교육도 함께 진행했다.이번 프로그램은 단순히 산나물을 맛보는 차원을 넘어 자연과 교감하고 숲이 내주는 보약같은 산나물을 직접 채취하고 체험함으로써 숲 치유 효과까지 만끽하는 두 배의 즐거움을 누렸다.여기에 신명 나는 풍물놀이와 각종 공연이 더해져 축제 분위기를 한층 고조시켰으며 눈과 귀, 손끝까지 즐겁게 하는 풍성한 오감 만족 콘텐츠는 관광객들에게 영양에서 잊지 못할 추억을 선사하며 축제의 완성도를 높였다는 평가를 받았다.영양군 관계자는 “올해 야심 차게 준비한 판매장터의 문화원 이전과 미식로드 조성이 지역 상인들에게는 실질적인 소득으로 이어졌다”고 평가했다.영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지