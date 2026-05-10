전인미답 4500루타…새 역사 쓴 최형우, 삼성 파죽의 7연승
‘기록 제조기’ 최형우(삼성 라이온즈)가 신기록 행진을 멈추지 않고 있다. 통산 4500루타 금자탑을 세우며 팀의 7연승을 이끌었다.
최형우는 10일 경남 창원NC파크에서 열린 2026 KBO리그 NC 다이노스와의 원정 경기에 3번 지명타자로 선발 출전해 3타수 2안타를 기록했다. 전날까지 통산 4498루타를 기록 중이던 그는 리그 최초로 4500루타 고지를 밟았다.
대기록 달성까지는 단 두 타석이면 충분했다. 0-0으로 맞선 1회초 2사 주자 없는 상황에서 안타로 출루한 최형우는 4-0으로 앞선 2회초 2사에서도 안타를 만들어내며 새 역사를 썼다.
올 시즌 친정 팀으로 돌아온 최형우는 초반부터 각종 신기록을 써 내려가고 있다. 개막 직후 최고령 출장·안타·홈런 기록을 갈아 치운 그는 손아섭(두산 베어스)을 제치고 최다 안타왕으로 등극했다. 전날에는 개인 통산 550번째 2루타를 터뜨리며 또 하나의 이정표를 세웠다.
삼성은 최형우의 활약을 앞세워 NC를 11대 1로 꺾고 시리즈 스윕을 완성했다. 시즌 두 번째 7연승을 달린 삼성은 21승(14패)째를 수확하며 2위 LG 트윈스(22승 14패)와의 격차를 0.5경기로 좁혔다. 선발 잭 오러클린은 6이닝 동안 탈삼진 6개를 곁들이며 무실점 퀄리티스타트(QS·6이닝 3자책점 이하) 투구를 선보였다. 타석에서는 최형우와 구자욱, 르윈 디아즈, 박계범, 류지혁이 멀티 히트로 힘을 보탰다.
한화 이글스는 LG를 상대로 위닝 시리즈를 기록했다. ‘거포 포수’ 허인서와 강백호가 나란히 시즌 7호 대포를 쏘아 올리며 3안타 경기를 펼쳤다. 육성 선수로 입단한 뒤 이날 처음 1군 마운드에 오른 박준영은 라클란 웰스(LG)와의 선발 맞대결에서 이변을 일으켰다. 웰스가 3⅓이닝 6실점(5자책)으로 일찌감치 마운드에서 내려간 사이 5이닝을 무실점으로 버티며 승리 투수가 됐다.
롯데 자이언츠는 KIA 타이거즈를 7대 3으로 누르며 스윕을 면했다. 지난 6차례 등판에서 선발승을 따내지 못했던 박세웅은 QS로 첫 승을 올렸고, 고승민은 멀티 히트로 복귀 후 뜨거운 타격감을 이어갔다. 이범호 KIA 감독이 보직 변경 가능성을 언급했던 이의리(KIA)는 이날도 제구 난조로 3회를 채우지 못한 채 4실점으로 강판당했다.
두산은 SSG 랜더스를 3대 1로 꺾고 KIA와 함께 공동 5위로 올라섰다. 키움 히어로즈는 안치홍의 끝내기 만루홈런으로 선두 KT 위즈를 제압, 5연패에서 벗어났다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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