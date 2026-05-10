시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 05월 10일)

입력:2026-05-10 17:31
공유하기
글자 크기 조정

5월 10일 일요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 전국이 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 23도, 인천 21도, 수원 23도, 춘천 24도, 강릉 25도, 청주 26도, 대전 26도, 전주 25도, 광주 25도, 대구 26도, 부산 22도, 제주 20도 입니다.


내일 아침기온은 서울 12.0도, 인천 12.0도, 수원 12.0도, 춘천 9.0도, 강릉 15.0도, 청주 11.0도, 대전 12.0도, 전주 12.0도, 광주 13.0도, 대구 12.0도, 부산 13.0도, 제주 15.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자


※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘노무현의 운전기사’ 최영씨 별세…향년 62세
친딸 6세부터 수백회 성폭행…‘인면수심’ 50대 2심 징역 20년
‘3m 만취 운전’ 했는데도 전과자 신세 면했다, 이유는?
프라이드 부부가 양념 아이 출산?…페리카나, ‘불륜 광고’ 사과
“5만원으로는 부족”…축의금도, 부의금도 10만원이 ‘대세’
코인 팔아 집 산다고?…30대 주택 매수대금 0.1% 불과
“생수 2명으로 5일 버텨”…30대 남성, 무등산에서 극적 구조
“털 벗겨 튀긴다”…반려 오골계 모욕한 동료 찌른 40대 실형
국민일보 신문구독