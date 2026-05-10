‘KPGA투어 5년차’ 오승택, 49번째 출전만에 생애 첫승…파운더스컵 정상
장타자 정찬민에 3타차 역전 드라마
‘투어 5년차’ 오승택이 KPGA투어 데뷔 첫 승을 거뒀다.
오승택은 10일 전남 영암군의 골프존카운티 영암45 카일필립스 코스(파72)에서 열린 KPGA투어 파운더스컵(총상금 7억 원) 마지막날 4라운드에서 보기없이 버디만 5개를 골라 잡아 5언더파 67타를 쳤다.
최종합계 12언더파 276타를 기록한 오승택은 정찬민의 추격을 1타 차이로 뿌리치고 우승 상금 1억4000만 원과 2년간 투어 시드를 획득했다.
상비군과 국가대표를 역임한 오승택은 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임 골프 종목 개인전과 단체전에서 각각 은메달과 동메달을 획득하면서 주목을 받았다.
기대를 한몸에 받고 2021년에 KPGA투어에 데뷔했으나 프로 무대에서는 크게 두각을 나타내지 못했다. 2022년과 2023년 시즌에는 투어 카드를 잃기도 했다. 이 대회 전까지 총 48개 대회에 출전해 역대 최고 성적은 작년 동아회원권그룹 공동 6위다.
선두에 3타 뒤진 공동 5위로 최종 라운드에 들어간 오승택은 전반에만 3타를 줄여 우승 경쟁에 가세했다. 후반 들어 13번(파4)과 14번 홀(파3) 연속 버디가 우승 원동력이 됐다.
정찬민이 15번 홀(파5)에서 회심의 이글 퍼트를 성공시켜 1타 차이로 바짝 추격했으나 마지막 4개홀을 모두 파로 마쳐 1타 차 짜릿한 우승을 거뒀다.
1타 차 단독 선두로 최종 라운드에 임하며 통산 3승이 기대됐던 정찬민은 3번 홀(파3)에서 범한 더블보기가 뼈아팠다. 티샷이 페어웨이 벙커에 빠진 뒤 세 번째만에 볼을 그린에 올렸으나 3m 가량의 보기 퍼트를 놓친 것.
신상훈이 3위(최종합계 9언더파 279타)로 대회를 마쳤다.시즌 개막전 DB손해보험 프로미 오픈과 우리금융 챔피언십에서 우승한 이상엽과 최찬은 각각 공동 6위(최종합계 6언더파 282타), 공동 11위(최종합계 5언더파 283타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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