NBA 디펜딩 챔프 OKC 거침없다…PO 7연승, 서부 결승 눈앞

오클라호마시티 썬더의 샤이 길저스알렉산더(오른쪽)가 10일(한국시간) 미국 캘리포니아 LA 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025-2026 NBA 서부 콘퍼런스 PO 2라운드 3차전에서 LA 레이커스의 르브론 제임스를 막아서고 있다. AP연합뉴스

서부 콘퍼런스 결승 진출까지 1승만을 남겨뒀다.

올 시즌 PO에서 단 한 차례도 지지 않고 살아남은 팀은 OKC뿐이다.

레이커스는 르브론 제임스가 19점 8어시스트로 분투했지만 스윕패 위기에 몰렸다.