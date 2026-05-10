손솔 “저도 이제 동탄 사람…혐오 도시 돼선 안돼”

손솔(오른쪽) 진보당 비례대표 국회의원과 김식 진보당 화성시의원 후보자

이날 손 의원은 최근 동탄호수공원 인근에 거주지를 마련했다고 발표했다.

“김식 후보와 저는 지난 12·3 내란 사태 당시 광장을 열고 지키고 마무리 정리까지 함께했던 비상행동 자원봉사단을 함께 운영했던 사이”라며 “저는 광장의 힘으로 내란을 막아내고 정권을 교체해 국회의원으로 입성했다”고 말했다.

이어 동탄에 지역구를 둔 이준석 개혁신당 의원을 겨냥해 “아이들이 많은 우리 동네에서 혐오와 낙인, 갈라치기를 먼저 배우게 할 수는 없다”며 “서로 다른 사람들이 함께 살아가는 방법, 존중하고 책임지는 공동체를 만드는 것이 정치가 해야 할 일이라고 굳게 믿는다”고 말했다.