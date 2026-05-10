손솔 “저도 이제 동탄 사람…혐오 도시 돼선 안돼”
손솔 진보당 비례대표 국회의원이 10일 경기 화성시 동탄에서 열린 김식 화성시의원 마선거구 후보 선거사무소 개소식에 참석해 “앞으로 저도 동탄 사람으로 주민들께 다가가고 이 동네에서 함께 살아가며 정치를 펼쳐나가겠다”고 밝혔다. 이날 손 의원은 최근 동탄호수공원 인근에 거주지를 마련했다고 발표했다.
손 의원은 축사에서 “지난 3월부터 동네 곳곳에 제 이름과 얼굴이 담긴 현수막을 달았다. 최근에는 제 핸드폰 번호를 그대로 넣은 민원접수 현수막도 달았다”며 “전화, 문자, 카톡으로 문의가 정말 많이 들어왔다. 앞으로 이곳 동탄에서 함께 하겠다고 말씀드렸다”고 말했다. 손 의원은 “김식 후보와 저는 지난 12·3 내란 사태 당시 광장을 열고 지키고 마무리 정리까지 함께했던 비상행동 자원봉사단을 함께 운영했던 사이”라며 “저는 광장의 힘으로 내란을 막아내고 정권을 교체해 국회의원으로 입성했다”고 말했다.
이어 동탄에 지역구를 둔 이준석 개혁신당 의원을 겨냥해 “아이들이 많은 우리 동네에서 혐오와 낙인, 갈라치기를 먼저 배우게 할 수는 없다”며 “서로 다른 사람들이 함께 살아가는 방법, 존중하고 책임지는 공동체를 만드는 것이 정치가 해야 할 일이라고 굳게 믿는다”고 말했다. 그러면서 “동탄이 혐오와 갈등의 도시가 아니라 함께 살아가는 힘을 배우는 동네가 되었으면 좋겠다”고 강조했다.
개소식에 함께한 홍성규 진보당 경기도지사 후보는 손 의원의 결심에 축하와 격려를 보내며 “도지사 후보 이전에 오랫동안 화성에서 지역정치를 일궈왔던 당사자로서 이제서야 우리 동탄주민을 뵐 면목이 섰다”며 “오늘부터 진보당은 우리 경기지역에 국회의원을 보유한 정당이 된 것”이라고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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