이란군 “美 제재 동참국 선박, 호르무즈 통과 못해”
이란군이 자국에 대한 미국의 경제 제재에 동참하는 국가의 선박에 대해 호르무즈 해협 통과를 차단하겠다고 선언했다.
10일(현지시간) 러시아 타스 통신 보도에 따르면, 이란 육군 대변인인 모하마드 아크라미니아는 국영 IRNA 통신과 만나 “이제부터 미국의 전례를 따라 이란에 제재를 가하는 국가들은 호르무즈 해협을 통과하는데 틀림없이 어려움을 겪게 될 것”이라고 경고했다.
아크라미니아 대변인은 현재 중동 지역 내 군사적 긴장이 최고조에 달한 상황을 언급하며 이란의 해협 통제권 강화를 정당화했다. 그는 미국 및 이스라엘과의 군사적 충돌 상황이 이란으로 하여금 호르무즈 해협이라는 지정학적 무기를 활용하게 만들었다고 지적하면서, 현재 이란이 이 지역에서 확고하게 “주권을 행사하고 있다”고 주장했다.
이어 호르무즈 해협을 지나려는 모든 상선은 이란의 방침에 철저히 협조해야 한다고 압박하며, 이러한 강력한 통제 조치가 결과적으로 이란 국익에 큰 도움이 될 것이라고 덧붙였다.
이번 이란군의 거친 언사는 미국이 주도하는 전방위적 대이란 제재망에 대한 강한 반발로 풀이된다. 앞서 미국은 양국 간의 휴전 논의가 오가는 상황에서도 지난 8일 이란의 드론 및 무기 생산에 관여한 중국·홍콩계 기업과 개인 등 10곳을 새롭게 제재 명단에 올리며 압박의 고삐를 조인 바 있다.
이와 함께 이란군은 자국이 다시 공격받을 경우 강력히 응징하겠다는 의사도 명확히 했다. 아크라미니아 대변인은 적이 재차 이란을 향해 군사적 타격을 가한다면 “놀라운 대응”에 직면할 것이라고 강조하면서 “이러한 대응에는 새로운 무기, 새로운 전술, 새로운 전장이 포함된다”고 엄포를 놓았다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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