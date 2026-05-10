“지난 4년은 마이너스, 정부 손잡고 돌파해야”…하루 500㎞ 우상호 동행르포

우상호 더불어민주당 강원도지사 후보. 평창=윤예솔 기자

올림픽 유산·폐광지 재도약…‘맞춤형 청사진’



우상호 더불어민주당 강원도지사 후보가 지역민들과 악수하며 인사를 나누고 있다. 정선=윤예솔 기자

우상호 더불어민주당 강원도지사 후보자가 태백에서 열린 정책간담회에서 발언하는 모습. 태백=윤예솔 기자

“대통령 효과” 기대 vs “굳이 바꿔야 하나”



우상호 더불어민주당 강원도지사 후보자가 태백에서 정책 간담회에 참석한 모습. 태백=윤예솔 기자

“지난 4년은 마이너스…정부와 손잡고 강원 성장 이끌 것”



정주여건 개선을 최우선 과제로 삼아 청년 주택 공급을 확대하고, 교육·의료·교통 같은 생활 인프라를 확충해 ‘떠나라고 해도 떠나지 않을 만큼 매력적인 환경’을 만들고 싶다. 특히 양양 서피비치나 홍천 와썹타운처럼 청년들이 일자리 때문이 아니라 삶의 매력 때문에 모이는 사례를 기반으로 강원만의 정주 환경을 확산시킬 것이다.”