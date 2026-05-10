오세훈 “따릉이 자전거, 7~8단 기어로 업그레이드할 것”

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 10일 서울 종로구 캠프 사무실에서 교통공약 발표를 마치고 취재진 질의에 답하고 있다. 뉴시스

7~8단 기어 모델로 교체된다.

오 후보는

총 4만5000대의 따릉이를 교체 시기에 맞춰 매년 4000대씩 순차적으로 바꿔나가겠다고 했다.

지하철 배차 간격을 지금보다 줄이고, 시내버스 노선도 전면 개편하겠다는 뜻도 밝혔다.

20조8000억원을 투입하는 ‘교통 대동맥 연결’

사업도 추진할 계획이다.

예컨대 강북횡단선, 면목선, 서부선, 목동선, 난곡선, 우이신설연장선, 동북선 등 7개 도시철도 노선을 조기에 완공하겠다는 것이다.