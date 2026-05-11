“‘희한하네” 국제유가 뛰니 식용유도 올랐다…물가 우려 커져
식용 유지류 2개월 연속 5%↑
원유 대체 ‘바이오 연료’ 수요 탓
3~6개월 시차 두고 국내 반영
식용유 대란 재현될까 우려
국제유가 고공행진 여파가 식용유 시장으로도 번지고 있다. 미국·이란 전쟁을 계기로 팜유 등 유지류 가격지수가 지난달까지 2개월 연속 5% 이상 큰 폭으로 뛰어올랐다. 상승폭이 커지면서 유지류 가격지수는 10년 전의 배 수준에 육박했다. 최근 오른 유지류 가격지수는 이르면 다음 달부터 물가에 반영된다. 자칫하면 2022년 경험한 식용유 대란이 재현될 수 있다는 우려가 나온다.
10일 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 지난달 유지류 가격지수는 전월 대비 5.9% 상승한 193.9포인트로 집계됐다. 지난 3월(전월 대비 5.1%)에 이어 2개월 연속 5%를 상회하면서 오름폭이 커져가는 흐름이 읽힌다. 다른 식량 품목들과는 상반되는 추세기도 하다. FAO 식량가격지수를 구성하는 5개 분류(육류 유제품 곡물 유지류 설탕) 중 유지류·설탕의 지난달 지수는 전달보다 하락했다. 육류와 곡물은 올랐지만 상승폭은 1% 내외에 그친다.
유지류 가격지수가 큰 폭으로 오른 시점은 미국·이란 전쟁 발발 및 진행 시점과 맞물린다. 유지류 가격은 지난해 12월부터 지난달까지 5개월 연속 올랐다. 다만 지난 2월까지는 0.6~3.3% 수준만 오르는데 그쳤었다.
상승폭이 커지면서 유지류 가격지수의 덩치도 급격히 커졌다. 해당 가격지수를 산출하는 기준선인 100포인트는 2014~2016년 3년 평균 가격을 토대로 한다. 200포인트 가까이 오른 현재 가격지수는 10년 전보다 배에 육박하는 수준에 다다랐다. 같은 기준선을 지닌 다른 분류들이 지난달 기준으로 설탕처럼 100포인트를 하회하거나 육류·유제품·곡물처럼 110~130포인트 선을 오가는 상황과 대비된다.
유독 유지류 가격지수 오름폭이 큰 이유는 국제유가 때문이다. 원유 대체 품목인 ‘바이오 연료’ 수요 증가 예상이 가격지수를 밀어올렸다는 분석이다. 대표적인 품목이 유지류 구성 품목 중 하나인 팜유다. FAO는 원유 가격 상승과 주요국 정책 지원으로 팜유 가격이 5개월째 상승했다고 평가했다. 여기에 동남아시아 내 생산 감소 우려가 겹치며 가격 상승을 부추겼다. 대두유와 유채유 역시 미국·유럽연합 내 바이오 연료 생산 수요 반영으로 상승한 품목이다. 해바라기유는 그나마 국제유가에서 자유로운 품목이지만 흑해 지역 공급 차질로 역시 가격이 올랐다. 기후변화에 따른 생산 차질로 가격이 오르고 수급 우려가 불거졌던 2022년과는 원인이 다르다.
유지류 가격지수의 경우 다른 가공식품보다 빠르게 물가에 반영된다는 점에서 우려가 적지 않다. 한국은행에 따르면 가공식품 가격지수가 국내 물가에 반영되는 데는 11개월 정도가 걸린다. 하지만 유지류는 예외다. 식품기업들의 수입 계약 특성 상 3~6개월이면 물가에 반영된다. 5% 이상 오른 유지류 가격이 이르면 다음 달부터 국내에 반영될 수 있다. 정부 관계자는 “현재 대두, 해바라기씨유에 할당관세를 적용하고 있다”며 “향후 상황을 예의 주시할 것”이라고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
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