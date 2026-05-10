김원기 “시민과 함께 의정부 대전환” 미래 비전 제시
9일 선거사무소 개소식 개최
김원기 더불어민주당 의정부시장 후보가 지난 9일 선거사무소 개소식을 열고 시민 중심 시정과 도시 대전환을 앞세워 본격적인 선거전에 돌입했다.
이날 선거사무소 개소식에서 김 후보는 “의정부의 새로운 미래를 시민과 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.
이날 행사에는 문희상 전 국회의장과 박지혜·이재강 국회의원을 비롯해 당원과 시민들이 대거 참석해 김 후보의 출발을 응원했다.
행사장은 시작 전부터 시민과 지지자들의 발길이 이어지며 뜨거운 열기를 보였다. 참석자들은 ‘의정부의 변화’와 ‘시민 중심 시정’ ‘이재명 정부와 함께하는 의정부 발전’ 등을 외치며 기대감을 나타냈다.
김 후보는 “오늘 이 자리는 개인의 출발이 아니라 의정부의 새로운 미래를 향한 시민들의 의지와 열망을 하나로 모으는 자리”라며 “더 낮은 자세로 시민의 목소리를 듣고 시민 삶 속에서 답을 찾는 시장이 되겠다”고 말했다.
이어 “의정부는 민생경제 침체와 반환공여지 개발 정체, 교통혁신 지연 등 복합적인 과제를 안고 있다”며 “이재명 정부와의 강력한 협력과 소통을 통해 반환공여지 개발과 교통 혁신을 반드시 이뤄내겠다”고 강조했다.
김 후보는 “시민 위에 군림하는 정치가 아니라 시민과 함께 호흡하고 끝까지 책임지는 정치가 필요하다”며 “이재명 대통령의 시민주권 철학을 바탕으로 의정부에서도 시민주권 시정을 실현하겠다”고 밝혔다.
행사에 참석한 문 전 국회의장은 필승 휘호를 전달하며 “의정부의 미래를 책임질 준비된 후보가 필요하다”고 말했고, 박지혜·이재강 국회의원도 “의정부 발전과 정권 성공을 위해 힘을 모으겠다”며 지지를 보냈다.
행사장을 찾은 시민들과 당원들은 “의정부 변화를 이끌 적임자” “현장을 잘 아는 후보” “소통하는 시장이 필요하다” 등의 반응을 보이며 기대감을 드러냈다.
김 후보는 “이재명 정부와 함께 성장하는 의정부, 힘 있는 시장 김원기라는 약속을 반드시 현실로 만들겠다”며 “초심을 잃지 않고 시민만 바라보며 가장 앞에서 뛰겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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