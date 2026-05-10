트럼프 방중 앞두고 中기업 줄제재…美, 이란 지원 경고
무기·드론 생산 지원 의혹…中·홍콩 기업·개인 10곳 제재
미·중 정상회담을 앞두고 미국이 중국·홍콩 기업 등을 대상으로 대이란 제재를 단행했다는 외신 보도가 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 오는 14~15일 중국을 방문할 예정이다.
로이터통신은 8일(현지시간) 미국 재무부 성명을 인용해 이란의 무기 및 드론 생산 지원에 관여한 중국과 홍콩 소재 기업, 개인 등 총 10개 대상이 제재 명단에 올랐다고 보도했다. 이날 스콧 베선트 재무장관은 “트럼프 대통령의 단호한 리더십 아래 미국은 이란 군부에 무기를 제공하는 외국 개인과 기업들에 대한 조치를 계속할 것”이라고 밝혔다.
제재 대상에는 이란의 중국산 무기 구매를 지원한 것으로 지목된 유시타 상하이 인터내셔널 트레이드와 탄도미사일에 사용되는 소재를 공급한 혐의를 받는 히텍스 인슐레이션 등이 포함됐다. 두 업체 모두 중국 소재 기업이다.
재무부는 또 중국의 독립계 소규모 정유업체인 이른바 ‘티팟(teapot)’ 정유사와 연계된 외국 금융기관들에 대해서도 세컨더리 제재 가능성을 경고했다. 이어 “항공사를 포함해 이란의 불법 상거래를 지원하는 외국 기업들에 대해서도 추가 조치에 나설 준비가 돼 있다”며 압박 수위를 높였다.
이에 대해 금융 범죄 컨설팅 업체 ‘옵시디언 리스크 아드바이저스’의 브렛 에릭슨 대표는 “호르무즈 해협을 운항하는 선박과 지역 동맹국들을 위협할 수 있는 이란의 역량을 약화시키기 위한 조치”라면서도 “다만 제재 범위가 제한적이어서 이란이 다른 공급업체로 조달 경로를 전환할 시간을 벌어줄 수 있다”고 진단했다.
영국 정부 지원 연구기관인 정보 복원력 센터는 이란이 대규모 드론 생산 능력을 보유하고 있으며 월 최대 1만 대 수준의 생산 역량을 갖춘 주요 드론 제조국이라고 평가했다고 로이터통신이 전했다.
이번 제재는 미·중 정상회담을 앞두고 중국의 양보를 끌어내는 동시에, 이란의 자금줄을 죄어 트럼프 대통령이 추진 중인 중동 종전 협상에서 유리한 고지를 점하려는 ‘다목적 포석’으로 풀이된다.
한편 트럼프 대통령은 미국의 종전 제안에 대한 이란의 답변을 8일 밤 받을 것으로 기대한다고 밝혔지만, 하루가 지난 9일 오후 현재까지도 양측은 관련 공식 입장을 내놓지 않고 있다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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