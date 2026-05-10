정덕영 양주시장 후보 “멈춰선 행정 시계 되돌릴 것”
정덕영 더불어민주당 양주시장 후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.
정덕영 후보는 지난 9일 오후 양주시 옥정동 선거사무소에서 개소식을 개최하고 시민 중심 행정과 교통·경제 혁신을 핵심으로 한 양주 발전 비전을 제시했다. 행사장에는 당원과 시민, 시·도의원 후보, 사회단체 관계자 등이 대거 참석해 성황을 이뤘다.
정 후보는 인사말에서 “지난해 시민들과 함께 위기를 극복하며 이재명 정부를 탄생시켰다”며 “이제는 멈춰버린 양주의 행정 시계를 다시 힘차게 돌려야 할 때”라고 말했다.
정 후보는 재선 시의원과 양주시의회 의장 경험을 바탕으로 행정 전문성과 중앙정부 네트워크를 강점으로 내세웠다.
특히 이재명 정부와 정성호 법무부 장관 등 민주당과의 협력 체계를 강조하며 “양주역세권 착공과 GTX-C 유치 등 양주 발전의 기반을 마련했던 민주당 원팀 정신을 되살리겠다”고 밝혔다. 이어 “준비된 후보로서 실현 가능한 정책과 성과를 만들겠다”고 강조했다.
정 후보는 이날 개소식에서 행정·교통·경제·생활 인프라 분야를 중심으로 한 4대 핵심 비전도 공개했다. 행정 분야에서는 광역화장장 건립 백지화와 시정회의 생중계, 24시간 AI 민원상담 시스템과 AI 시민비서 도입 등을 제시했다.
교통 분야에서는 GTX-C 실착공 준비와 서울지하철 7호선 적기 개통, 덕계역 급행열차 정착, 1호선 직결 증차 추진 등을 약속했다. 경제 분야에서는 AI 첨단산업 중심의 양주테크노밸리와 은남산단 조성, 시장 직속 패스트트랙 TF 운영, 청년비서관제 도입 등을 공약으로 내걸었다.
또 생활 인프라 확충을 위해 혁신형 공공의료원과 달빛어린이병원 확대, 1500석 규모의 양주아트센터 건립, 양주교육지원청 분리·신설 등을 추진하겠다고 밝혔다.
정 후보는 특히 과천경마공원 양주 유치 사업도 핵심 과제로 제시했다. 그는 “농림축산식품부와 국토교통부 등을 직접 방문해 협의를 이어가고 있다”며 “과천경마공원 유치를 통해 연간 500억 원 규모의 세수를 확보하고 지역경제의 획기적인 전환점을 만들겠다”고 말했다.
정 후보는 “지금이 양주 발전의 골든타임”이라며 “언제나 시민의 편에서 양주의 변화를 이끌고 시민들의 기대에 반드시 보답하겠다”고 밝혔다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사