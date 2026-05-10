‘3m 만취 운전’ 했는데도 전과자 신세 면했다, 이유는?

지난해 8월 17일 강원도 춘천의 한 식당 주차장에서 만취 상태로 승용차를 3m가량 운전한 혐의로 약식기소됐다.

A씨가 술에 취한 지인이 뒷좌석에 타고 내리는 상황에서 옆 차량에 ‘문콕’을 할까 걱정돼 잠시

이동 주차 하다가 사건이 발생했다는 점을 참작했다. A씨의

운전 거리가 짧고, 초범인 점도 고려됐다.