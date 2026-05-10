김병수 김포시장 후보 선거전 돌입…“5호선 조기 개통 실현”
김병수 국민의힘 김포시장 후보가 선거사무소 개소식을 열고 5호선 조기 개통과 교통 혁신을 앞세워 본격적인 선거전에 돌입했다.
김병수 후보는 지난 9일 오후 김포시 장기동 신한프라자에서 선거사무소 개소식을 개최했다. 이날 행사에는 홍철호 전 대통령실 정무수석과 양향자 국민의힘 경기도지사 후보, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 박진호 국민의힘 김포시갑 당협위원장을 비롯해 국민의힘 시·도의원 후보, 시민사회단체 관계자 등 200여명이 참석했다.
김 후보는 인사말에서 “4년 전 5호선을 성공시키지 못하면 출마하지 않겠다고 약속했는데, 예비타당성 조사를 통과시켜 다행”이라며 “지난 4년 동안 김포는 국민적 관심을 받는 도시로 변화했다”고 말했다.
이어 “이제는 누구나 살고 싶어 하는 도시를 만들기 위해 다시 도전한다”며 “5호선 노선을 반드시 지켜내 조기 개통하고 경찰서역과 풍무역, 통진역 등 3개 역을 만들어 온전한 김포시민의 5호선을 완성하겠다”고 강조했다.
행사에 참석한 주요 인사들도 김 후보 지지와 함께 교통 공약 실현 가능성을 강조했다.
홍철호 전 정무수석은 “김 후보는 이권이나 뒷돈 이야기를 들어본 적 없는 사람으로, 미련스러울 정도로 일만 하는 후보”라며 지지를 호소했다.
양향자 국민의힘 경기도지사 후보는 “추진력과 소명의식으로 5호선 김포 연장을 이뤄낸 김병수 후보가 시민의 힘으로 반드시 승리해야 한다”고 강조했다.
김성태 전 원내대표는 “그동안 실현되지 못했던 공약들을 김 후보가 실제 성과로 만들었다”며 “김포의 변화가 멈추지 않도록 압도적 지지를 보내달라”고 밝혔다.
개소식 말미에는 김 후보와 국민의힘 시·도의원 후보들이 GTX-D와 서울지하철 2호선 신정지선, 서울지하철 9호선, 인천지하철 2호선, 황금들녘 트램, 김포골드라인 등을 상징하는 팻말을 들고 교통 공약 퍼포먼스를 진행했다.
이들은 5호선을 시작으로 다양한 철도 노선을 김포에 유치하겠다는 구상을 제시하며 행사장을 마무리했다.
이날 시민단체의 지지 선언도 이어졌다. 김포서울편입시민연대(김서연대)는 5호선 조기 개통과 김포 발전 염원을 담아 김 후보 지지를 공식 선언했다.
약 800명의 시민이 활동 중인 김서연대는 ‘서울지하철 5호선 김포 연장 청원’ 등 지역 현안 활동을 이어온 시민단체다.
김경미 김서연대 위원장은 “김포에 가장 필요한 것은 서울지하철 5호선의 신속한 착공”이라며 “5호선 김포 연장을 통해 시장으로서의 경험과 실력을 입증한 김병수 후보를 지지한다”고 밝혔다.
이에 대해 김 후보는 “시민들의 힘으로 5호선 김포 연장 예비타당성 조사를 통과할 수 있었다”며 “현재 노선안을 지키고 착공과 개통 시기를 앞당기는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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