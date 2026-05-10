부영 이중근 회장 어버이날 맞아 “부모 세대 헌신과 희생 덕분에 대한민국 존재”
보건복지부가 주최하고 대한노인회가 주관한 제54회 어버이날 기념식이 지난 8일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 개최됐다. 이날 행사에서 이재명 대통령과 김혜경 여사는 이 회장을 만나고 효행 유공자 및 순직 소방·경찰 공무원 부모, 독거 어르신 등 230여명의 참석자들을 격려했다. 이번 기념식은 대통령 내외가 처음으로 어버이날 행사에 직접 참석해 그 의미를 더했다.
올해 제54회를 맞은 어버이날 기념식은 ‘어버이! 그 사랑의 날개로, 우리라는 꽃을 피웠습니다’라는 주제로 진행됐다. 낳아주시고 길러주신 부모님의 은혜에 감사하며 효행을 실천하고 세대 간 통합을 위한 문화를 확산하기 위해 개최됐다.
특히 이번 행사에는 가정의 달을 맞아 어버이를 공경하고 효를 적극 실천한 유공자와 함께 경북 문경과 전북 김제 화재 등 사고 수습 과정에서 운명을 달리한 순직 경찰·소방 공무원의 부모님을 초청했다. 이날 수상의 영광을 안은 효행 실천 유공자는 국민훈장 수상자 1명, 국민포장 수상자 1명, 대통령 표창 수상자 10명, 국무총리 표창 수상자 10명 등 총 22명이다.
이 회장은 인사말을 통해 “어버이날은 기념일을 넘어 부모 세대의 사랑과 희생을 기억하고 그 가치를 다음 세대로 이어가기 위한 소중한 날이다. 오늘의 대한민국은 결코 저절로 이뤄진 게 아니며 어려운 시절을 이겨내며 산업화와 국가 발전을 이끌어오신 부모 세대의 헌신과 희생이 있었기에 가능한 일이었다”며 “어버이날은 단순한 감사의 표현을 넘어 세대 간 존중과 공존의 가치를 되새기는 날이며 어버이날 기념을 통해 우리 사회가 서로를 이해하고 배려해 더욱 따뜻한 사회로 성장되기를 기대한다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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