김효주, 5년여만에 KLPGA투어 15번째 우승…박현경 추격 1타차 제쳐
올 시즌 상종가를 치고 있는 김효주가 5년여만에 KLPGA투어에서 우승을 거뒀다.
김효주는 10일 경기도 수원시 수원CC 뉴코스(파72·6762야드)에서 열린 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십(총상금 10억 원) 마지막날 3라운드에서 보기 2개에 버디 3개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다.
최종합계 9언더파 207타를 기록한 김효주는 박현경의 추격을 1타 차이로 뿌리치고 우승 상금 1억8000만 원을 획득했다. 2021년 10월 SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식 이후 4년 7개월 만의 KLPGA투어 통산 15승째(아마추어 1승 포함)다.
미국여자프로골프(LPGA)투어 2승(포티넷 파운더스컵, FM챔피언십)까지 올 시즌 들어 올린 우승 트로피가 벌써 3차례다.
3살짜리 조카와의 약속을 지켰지만 쉽지 않은 우승이었다. 그는 전날 2라운드를 마친 뒤 조카와 우승 약속을 했다.
3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 들어간 김효주는 이날 3타를 줄이며 맹추격전을 펼친 박현경에 1타 차 신승을 거뒀다.
승패는 마지막 18번 홀(파4)에서 갈렸다. 17번 홀(파4)까지 공동 선두에 자리하며 시즌 첫 승 기회를 잡았던 박현경의 두 번째샷이 그린 벙커에 빠지면서 팽팽했던 균형의 추는 김효주 쪽으로 급격히 기울었다.
두 번째샷을 홀 2.5m 지점에 붙여 유리한 국면을 만든 김효주는 박현경의 파퍼트가 홀 앞에서 멈춰서자 침착하게 투 퍼트로 홀아웃해 피를 말리는 접전에 마침표를 찍었다.
김효주는 “오랜만에 우승해서 행복하다. 현장을 찾아주신 많은 팬들에게 좋은 추억을 선물한 것 같아 기쁘다”며 “(박현경을) 의식하지 않았다면 거짓말이다. 내 플레이가 그렇게 마음에 들지 않았지만, 끝까지 집중하려고 노력했다”고 말했다.
이어 “미국 대회 출전 일정이 빡빡하지만, 가능하다면 국내 대회에 더 많이 출전할 수 있도록 하겠다”며 “팬들께 항상 감사드린다. 한국 여자 선수들 많은 응원 부탁드린다“고 했다.
그는 “어제에 이어 오늘도 경기 출발에 앞서 ‘이모 우승하고 올께”라고 약속했는데 우승해서 좋다. 솜사탕 많이 사줘야 할 것 같다”고 웃으며 말했다.
김재희가 5언더파 67타를 쳐 시즌 2번째 ‘톱10’인 3위(최종합계 7언더파 209타)로 대회를 마쳤다.
김지수, 방신실, 문정민이 공동 5위(최종합계 5언더파 211타)에 입상했다. 김지수는 4번 홀(파5) 러프에서 두 번째샷을 하다 볼이 움직이는 바람에 자진신고해 2벌타를 받아 트리플보기를 범한 게 아쉬웠다.
전날 311야드의 초장타를 날려 화제가 되었던 14세 여중생 김서아는 5번 홀(파3)에서 행운의 홀인원을 기록하는 기염을 토했다.
수원(경기도)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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