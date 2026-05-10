한타바이러스 크루즈선 카나리아 도착…정박 못한 채 보트 하선
WHO “또 다른 코로나19 아냐”…지역사회 불안 차단 나서
한타바이러스 감염으로 승객 3명이 숨진 네덜란드 선적 크루즈선 ‘MV 혼디우스호’가 10일(현지시간) 스페인령 카나리아 제도에 도착했다.
AP통신은 세계보건기구(WHO)와 스페인 당국, 크루즈 운영사 오션와이드 익스페디션 등을 인용해 MV 혼디우스호가 이날 서아프리카 연안의 카나리아 제도 최대 섬인 테네리페 인근 해역에 도착했다고 보도했다.
다만 지역사회 감염 확산을 우려한 주민들의 반발로 선박은 항구에 직접 접안하지 못한 채 테네리페 앞바다에 정박 중이다. 승객들은 소형 보트를 이용해 순차적으로 하선할 예정이라고 AP통신은 전했다. 하선자 전원은 증상 여부 검사를 받은 뒤 본국 송환 항공편이 마련되는 대로 이동할 예정이다. 사망자의 수하물과 시신은 하선하지 않고 선내에 남겨진다.
전날 페르난도 그란데말라스카 스페인 내무장관은 “벨기에·영국·프랑스·독일·아일랜드·네덜란드·미국 등이 자국민 승객 이송을 위해 항공기를 보낼 예정”이라며 “유럽연합(EU)도 추가로 항공기 2대를 지원해 유럽 국적 승객들을 이송할 계획”이라고 밝혔다.
네덜란드는 자국민 외에 비유럽 국적 승객들의 대피를 위한 별도 항공편도 준비 중인 것으로 전해졌다. 그는 또 “이 크루즈선의 최종 목적지는 네덜란드”라며 “선체 소독 작업 역시 네덜란드에서 진행될 것”이라고 설명했다.
테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 카나리아 제도를 직접 방문해 현장 대응을 감독할 예정인 것으로 알려졌다. 그는 기자회견에서 “2020년의 고통을 생생히 기억하고 있으며 결코 가볍게 여기지 않는다”면서도 “분명한 것은 이번 사태가 또 다른 코로나19는 아니라는 점”이라고 강조했다.
한타바이러스는 일반적으로 사람이 쥐 배설물에 오염된 먼지나 잔여물을 흡입할 때 감염된다. 다만 이번 크루즈선 집단 감염에서 확인된 남미형 안데스 변종은 드물게 사람 간 전파 가능성이 있는 것으로 알려져 국제 보건당국이 예의주시하고 있다. 증상은 통상 노출 후 1~8주 사이 나타난다.
이 크루즈선에는 승객 88명과 승무원 59명 등 총 147명이 탑승 중이며, 이 가운데 3명이 숨졌다. 현재까지 6명이 감염된 것으로 확인됐으며 모두 안데스 변종 판정을 받았다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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