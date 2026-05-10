내부 결함이냐 피격이냐…‘나무호’ 조사단 현지 감식 끝
호르무즈 해협 정박 중 원인 미상의 폭발과 화재가 발생했던 HMM(옛 현대상선) 소속 ‘나무호’에 대한 정부 합동조사단의 현지 감식이 모두 끝났다.
청와대 관계자는 10일 “조사단이 필요한 현장 조사를 마무리했다”며 “조사단은 현지 활동 마무리 후 항공 사정에 따라 개별 귀국할 예정”이라고 밝혔다.
이 관계자는 현지 조사 결과와 관련해 “일차적인 현장 조사 결과를 받았으며, 관계기관 간에 검토 및 평가가 진행 중”이라고 설명했다. 그러면서 “나무호 화재의 원인은 현장 조사 결과에 대한 관계기관의 검토와 평가를 거쳐 답변드리겠다”고 덧붙였다.
해양수산부 산하 해양안전심판원 소속 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 꾸려진 합동조사단은 지난 8일부터 아랍에미리트(UAE) 두바이의 수리 조선소로 예인된 나무호에 승선해 정밀 조사를 벌였다.
조사단은 선박의 블랙박스 격인 항해기록저장장치(VDR)와 내부 CCTV 영상 등 주요 물증을 확보하고, 선원들의 진술을 청취하는 한편 불이 시작된 기관실 주변을 집중적으로 감식한 것으로 전해졌다.
이번 감식의 핵심은 화재의 발단이 선박 자체의 기기 결함 등 내부적 요인인지, 아니면 이란 측의 공격을 비롯한 외부적 타격에 의한 것인지를 규명하는 데 있다.
정부는 섣부른 추측을 경계하며, 정확한 폭발 원인은 관계기관의 종합적인 검토와 조사가 완전히 끝나야 알 수 있다는 신중한 입장을 유지하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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