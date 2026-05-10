남양주시, 100만 특례시 대비 행정구역 개편 본격화
경기 남양주시가 인구 100만 특례시 시대에 대비해 행정구역 개편과 행정체계 재정비에 본격 착수했다.
남양주시는 지난 8일 ‘행정구역 개편 연구용역 착수보고회’를 열고 급격한 인구 증가와 도시 구조 변화에 대응하기 위한 행정체계 개편 논의를 시작했다고 10일 밝혔다.
이번 연구용역은 왕숙1·2 공공주택지구와 진접2지구, 양정역세권 개발 등 대규모 도시개발사업에 따른 행정수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다.
현재 남양주 일부 읍·동은 인구가 8~11만명 수준까지 증가하면서 행정서비스 효율성 저하 우려가 제기돼 왔다.
이에 시는 보다 효율적이고 합리적인 행정체계를 마련하기 위해 지난 3월 연구용역 입찰과 제안서 평가를 거쳐 경기연구원을 수행기관으로 선정했다. 연구는 오는 12월까지 진행된다.
이날 착수보고회에서는 경기연구원 책임연구원인 이지은 박사가 연구 추진 방향과 주요 과업을 발표했다. 연구에서는 인구 증가와 생활권 변화에 따른 행정수요를 분석하고 생활권과 행정권 간 불일치 문제를 해소하기 위한 중장기 행정체계 개편 방안을 검토한다.
주요 검토 대상은 행정동 조정과 책임읍면동제 운영, 일반구 전환 가능성, 행정구역 경계 조정, 주민 의견수렴 및 갈등관리 방안 등이다.
특히 화도읍과 다산1동, 진접읍, 별내동 등 인구 과밀 지역의 분리·신설 가능성을 중점적으로 분석할 계획이다. 또 왕숙신도시와 진접2지구, 양정역세권 등 신규 개발지역의 행정구역 조정 필요성도 함께 검토한다.
시는 연구 과정에서 주민설명회와 공청회를 열어 시민 의견을 적극 반영하고, 도시 성장과 균형발전을 함께 고려한 행정체계 개편안을 마련할 방침이다.
김상수 남양주시장 권한대행은 “이번 연구용역은 남양주시 미래 100년을 설계하는 중요한 출발점”이라며 “시민 삶의 질 향상과 100만 특례시 기반 조성을 위해 실효성 있는 행정체계 개편 방안을 마련하겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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