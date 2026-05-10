‘쓰레기 줄이기’ 시민 운동 나섰더니…서울시, 하루 배출량 29t 감소
서울시가 추진 중인 ‘생활폐기물 감축 프로젝트’로 하루 29톤의 폐기물을 감축한 것으로 나타났다.
서울시는 프로젝트 성과 측정을 위해 자치구를 대상으로 1차 실적 평가를 진행한 결과 이같은 성과가 나타났다고 10일 밝혔다.
앞서 시는 시민들의 생활폐기물 감소 인식 확산을 위해 1인 종량제봉투 1개 줄이기 10만 서약 챌린지 등 생활폐기물 다이어트 천만시민 실천 프로젝트를 시작했다. 챌린지에는 10만9838명의 시민들이 참여했다.
이번 평가는 지난 2~3월 2개월간 25개 자치구를 대상으로 생활폐기물 감량, 재활용 증가, 시민 실천 노력, 특화사업 등 4개 분야를 중심으로 실시했다. 평가 기간 서울 전체 생활폐기물 발생량은 하루 평균 2996톤으로 집계됐다. 작년 같은 기간(3025톤) 보다 하루 29t 감소했다. 반면 재활용품 수거량은 1270톤에서 1330톤으로 1일 평균 60t 증가했다.
시는 자치구별로 특색 있는 자원순환 정책들이 효과를 봤다고 분석했다. 가족캠핑장 다회용기 도입, 공유바구니 설치 등 맞춤형 정책사례가 주목받았다.
은평구의 경우 축제·행사시 다회용기 전문 업체를 통한 운영 지원으로 행사폐기물 감량을 이끌었다. 영등포구에서는 종량제로 버려지던 소형가전 신고체계를 구축했다. 성동구는 음료 컵 수거함 운영을 통해 4만8400건의 음료 컵을 회수했다. 성북구는 재활용품을 가져오면 종량제봉투로 교환해 주는 ‘자원순환데이 상점’을 운영해 1100명이 참여하는 실적을 거뒀다.
시는 이번 평가 결과를 바탕으로 우수사례를 공유하고, 우수 자치구에는 관련 사업에 총 10억원 규모의 재정을 지원할 예정이다. 권민 서울시 기후환경본부장은 “앞으로 실효성 있는 감량 정책을 발굴하고 제도 개선 등을 통해 가시적인 성과를 내도록 노력하겠다”고 밝혔다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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