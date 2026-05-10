차영수 민주당 강진군수 후보 “영유아 RSV 접종비 30만원 지원”
차영수 더불어민주당 강진군수 후보가 영유아 건강권 보장과 부모 부담 완화를 위한 ‘영유아 RSV 예방항체주사 접종비 지원’ 공약을 발표했다. 이번 공약은 차 후보의 ‘강지성: 강하게 지금 바로 성과를 내는 공약’시리즈 네 번째 순서다.
차 후보는 “아이의 건강을 지키는 일은 강진의 미래를 지키는 일”이라며 “영유아 RSV 예방항체주사 접종비 지원으로 아이의 감염 위험을 낮추고, 부모님의 접종비 부담을 줄이겠다”고 밝혔다.
호흡기세포융합바이러스(RSV)는 건강한 성인에게는 감기처럼 지나가지만 신생아나 노인·기저질환자에게는 치명적일 수 있어 주의가 필요한 것으로 알려졌다. 예방항체주사 접종비가 수십만 원에 달해 가정에선 경제적 부담으로 작용하고 있다.
차 후보는 “해외 여러 나라에서는 이미 RSV 예방을 위해 임산부 백신과 영유아 예방항체주사가 활용되고 있으며, 국내에서도 RSV 예방항체주사가 도입돼 생후 첫 RSV 계절을 맞는 영아 등을 보호할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “강진 역시 아이들의 건강을 지키는 예방 복지에 적극적으로 나서야 한다”고 강조했다.
차 후보는 군수 취임 시 근거 조례 제정과 예산 편성을 통해 영유아 RSV 예방항체주사 접종비의 80%인 약 30만원을 군비로 지원하겠다는 방침이다. 이어 국비와 도비 확보를 통해 접종비 지원을 90%에서 100%까지 단계적으로 확대하겠다는 계획도 제시했다.
한편 차 후보는 1호 공약으로 ‘농로 확장 공사를 통한 농민 안전 확보’, 2호 공약으로 ‘어촌 크레인 신규 설치를 통한 어업인 작업부담 경감’, 3호 공약인 ‘강진형 DRT 3종 도입’을 발표한 바 있다.
강진=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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