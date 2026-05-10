광선검 든 부모와 아이…잠실에 내려온 ‘스타워즈’의 오래된 미래
서울 송파구 롯데월드타워 앞 월드파크. 높이 10m에 달하는 ‘자이언트 그로구’ 아래로 광선검을 든 아이들이 전투 놀이에 한창이다. 그 풍경을 카메라에 담는 어른들 뒤에는 다스베이더 코스튬을 입은 팬들이 행진하고 있다. 1977년 스크린에서 시작된 낯익은 우주를 2026년 서울 한복판으로 옮겨온 듯한 모습이다.
매년 5월 4일은 영화 속 명대사 “May the Force be with you(포스가 함께하기를)”의 언어유희(May the Fourth·5월 4일)에서 비롯된 전 세계 팬들의 축제, ‘스타워즈 데이’다. 잠실 롯데월드타워를 거점으로 오는 17일까지 운영되는 이번 페스티벌은 7년 만의 극장판인 ‘만달로리안과 그로구’ 개봉을 앞두고 뜨겁게 달아오르고 있다.
한국 ‘피규어 대통령’이라 불리는 조웅 CW무비갤러리 대표는 이번 전시에 자신의 소장품 1000여점 중 정수만을 뽑은 약 80점을 내놨다. “가장 퀄리티 좋은 아이들로 데려왔다”며 웃는 그의 모습에선 아끼는 보물을 친구에게 보여주는 설렘이 읽혔다.
어린이날인 지난 5일 만난 조 대표가 스타워즈와 사랑에 빠진 건 어린 시절 아버지 손을 잡고 본 ‘제다이의 귀환’ 오프닝 크롤 자막이었다고 한다. 거대한 우주선이 화면을 짓누르던 압도감은 한 소년의 인생을 바꿔 놨다. 이후 그가 가장 아끼는 캐릭터인 ‘R2-D2’와 ‘C-3PO’가 나란히 장식된 스타워즈 저금통 하나를 구매한 것이 30년 넘게 이어진 컬렉션의 시작이 됐다. “돌아보면 물건을 산 게 아니라, 어린 시절의 그 벅찬 감정을 다시 꺼내고 있었던 것 같아요.”
혼자만의 방에 머물던 수집품들이 세상 밖으로 나온 계기는 뭉클하다. 깊은 시름에 빠져 있던 친구가 자신이 모은 피규어들을 보며 아이처럼 행복하게 웃는 모습을 본 것. 나의 취미가 누군가에게 추억과 위로가 될 수 있다는 깨달음은 결국 경북 경산의 아시아 최대 규모 피규어 갤러리 ‘CW’의 탄생으로 이어졌다.
조 대표가 바라보는 스타워즈 신화의 핵심은 화려한 액션 너머에 있다. “스타워즈는 선택과 운명, 관계를 다룬 인간의 본질적인 이야기입니다. 갈림길에서 흔들리는 캐릭터의 선택은 2026년을 사는 우리에게도 여전히 유효하죠. 화려한 전투보다 캐릭터가 고뇌하는 찰나의 순간에 팬들은 가장 뜨겁게 열광합니다.”
신화는 이제 다음 세대로 흐른다. 오는 27일 개봉하는 ‘만달로리안과 그로구’는 무거운 사가의 부담을 덜고 스타워즈 시리즈 속 캐릭터인 딘 자린과 그로구 간의 감정 서사를 전면에 내세웠다.
조 대표는 입문을 망설이는 이들에게 월트 디즈니의 말을 빌려 인사를 건넸다. “디즈니랜드는 어린이를 위한 곳이 아니라 모든 사람 안에 존재하는 동심을 위한 곳입니다.” 반세기 전 스크린에서 피어오른 우주 신화는 이제 누군가의 유난스러운 수집벽을 넘어, 세대와 세대를 잇는 정서적 교집합으로 자리 잡았다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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