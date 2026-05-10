광선검 든 부모와 아이…잠실에 내려온 ‘스타워즈’의 오래된 미래

스타워즈 데이 조웅 대표님 인터뷰 사진. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

‘2026 스타워즈 데이 인 코리아’가 열린 4일 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 스타워즈 공식 팬클럽 ‘501군단 대한민국지부’가 포즈를 취하고 있다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

스타워즈데이를 맞아 조웅 씨의 컬렉션을 관람하는 가족의 모습. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

조웅 씨의 컬렉션을 보기 위해 줄을 선 관객들의 모습. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

간의 감정 서사를 전면에 내세웠다.

만달로리안과 그로구 포스터. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공