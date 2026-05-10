‘14세 여중생’ 김서아, 어제는 311야드 초장타·오늘은 홀인원으로 팬들 홀려
NNH투자증권 레이디스 챔피언십 3R 5번홀서 홀인원
전날 311야드 초장타에 이번에는 홀인원까지.
주인공은 올해 14세인 중학교 2학년의 김서아다. 김서아는 10일 경기도 용인시 수원CC 뉴코스(파72·6762)에서 열린 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십(총상금 10억 원) 마지막날 3라운드 5번 홀(파3)에서 행운의 홀인원을 기록했다.
172야드 거리의 이 홀에서 6번 아이언으로 친 티샷이 핀 3m 지점에 떨어진 뒤 굴러 그대로 홀 속으로 빨려 들어간 것. 전날 한아름에 이어 이번 대회 2번 째 홀인원에 갤러리의 탄성이 쏟아졌다.
김서아는 홀인원 부상으로 440만 원 상당의 세라젬 M8을 부상으로 받았다. 김서아는 이날 홀인원을 앞세워 1타를 줄여 최종 합계 1언더파 215타, 공동 18위로 경기를 마쳤다.
경기를 마친 뒤 김서아는 “6번 아이언으로 친 티샷이 제대로 맞지 않았으나 운이 좋아 홀인원으로 이어졌다”며 “받은 부상은 손녀를 응원하기 위해 오늘 대회장에 직접 나오신 할머니께 어버이날 선물로 드리겠다”고 했다.
김서아는 전날 2라운드에서 311.2야드(약 285m) 장타를 터뜨리며 화제를 모았다. 대회 최종일에도 통산 11승의 이정민, 투어 2년차 양효진 등과 장타 대결을 펼쳐 압도적 우위를 보였다.
김서아는 “갤러리가 많을 수록 더 경기를 즐긴다. 오늘 많은 갤러리의 응원을 받으며 경기해서 즐거웠다”며 “더 열심히 노력해 LPGA투어에 진출, 그랜드슬램을 달성하는 게 목표다”는 당찬 포부를 밝혔다.
수원(경기도)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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