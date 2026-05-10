300조 경제·500만 인구… 광주연구원, 전남광주특별시 목표 제시
광주연구원 “자립형 초광역 지방정부 필요”
AI·에너지·문화 기반 신경제 특별시 비전 제시
오는 7월 1일 출범하는 전남광주통합특별시가 수도권 일극 체제에 대응할 자립형 초광역 지방정부의 새 모델로 제시됐다. 광주연구원은 AI·에너지·문화 산업을 기반으로 2040년 경제 규모 300조원, 광역 인구 500만명을 목표로 한 통합특별시 청사진을 공개했다.
10일 광주연구원이 발간한 정책 연구 매거진 ‘광주 씽크넷’ 제8호에 따르면 연구진은 ‘대한민국 균형성장의 미래, 전남광주통합특별시’를 주제로 정책 방향과 과제를 제시했다.
연구진은 이번 통합을 광역 생활권 중심의 새로운 지방정부 모델로 규정했다. 자치권과 재정 권한을 확대해 지역 스스로 산업·교통·복지 정책을 설계하는 구조가 필요하다는 것이다.
기획논단에 참여한 하동현 전북대 행정학과 교수는 “1986년 광주시 직할시 승격 이후 행정구역은 분리됐지만 생활권은 계속 연결돼 있었다”며 “이번 통합은 40년 만의 제도적 재통합이자 자기완결형 지방정부로 가는 전환점”이라고 평가했다.
연구진은 전남광주통합특별시법에 담긴 자치·재정 특례에 주목했다. 특별법에는 중앙정부 권한 이양과 자치재정권, 교육자치, 자치경찰권, 균형발전기금 등의 내용이 포함돼 있다. 연구진은 이를 통해 서울 수준의 자치권 확보와 독자적인 산업 전략 추진이 가능해질 것으로 분석했다.
통합특별시의 미래 비전으로는 ‘AI·에너지·문화·자연 기반의 신경제 특별시’가 제시됐다. 연구진은 2040년까지 경제 규모 300조원, 광역 인구 500만명, 100만 대도시권 3개 구축을 목표로 제안했다. 또 2030년까지 질 좋은 일자리 15만개 창출과 평균 임금 5000만원 달성도 중간 목표로 설정했다.
이를 위한 핵심 전략으로는 3+1 통합 생활·경제권 구축, 미래 신산업 도시 조성, 아시아 문화·관광 허브 육성, 교육·의료·돌봄 통합복지체계 구축, 대중교통 중심 60분 생활권 조성 등이 제시됐다.
연구진은 행정통합의 성패가 조직 통합 자체보다 시민 체감도에 달려 있다고 강조했다. 산업과 교통, 복지 등 실질적인 생활 변화가 뒷받침되지 않을 경우 통합 효과를 체감하기 어렵다는 것이다.
최치국 광주연구원장은 “전남광주통합특별시 출범은 지역 문제를 넘어 대한민국 균형성장의 새로운 역사적 전환점이 될 것”이라고 말했다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사