서브노티카2x심해수

크래프톤, ‘서브노티카 2’ 15일 얼리 액세스 출시 앞두고 웹툰 ‘심해수’와 협업

SF어워드 대상작 ‘심해수’ 노미영 작가 참여, 역대 시리즈의 ‘레비아탄’ 펜화로 묘사



크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 오는 15일 얼리 액세스로 출시 예정인 ‘서브노티카 2(Subnautica 2)’와 인기 웹툰 ‘심해수’와의 특별 컬래버레이션 영상을 공개했다.



이번 협업은 심해를 배경으로 한 인류의 생존이라는 공통된 테마를 두 콘텐츠가 다루는 것에서 착안해 기획했다. 웹툰 ‘심해수’는 70년간의 장마로 해수면이 높아진 지구에서 7대 심해수(레비아탄)에 맞서 살아가는 인류의 생존기를 그린 작품이다. SF어워드 대상을 비롯해 국내외 여러 어워즈를 석권하며 해외 8개국에 단행본으로도 수출된 명작이다.



서브노티카 공식 유튜브 및 주요 소셜 채널을 통해 글로벌 송출된 영상에는 ‘심해수’를 그린 노미영 작가가 직접 참여했다. 영상 속에서 노미영 작가는 전작에 등장했던 ‘리퍼 레비아탄(Reaper Leviathan)’, 서브노티카: 빌로우 제로의 ‘그림자 레비아탄(Shadow Leviathan)’을 비롯해 이번 서브노티카 2에 새롭게 등장하는 ‘콜렉터 레비아탄(Collector Leviathan)’의 위용과 이에 맞서는 심해수 주인공들의 모습을 수작업 펜화로 정교하게 그려냈다.



노미영 작가는 “저와 스토리 작가인 남편이 ‘심해수’를 창작할 당시, 서브노티카의 세계관과 레비아탄을 보며 큰 울림을 느꼈다”며 “서로 다른 방식으로 성장해 온 두 세계가 한 장의 그림 안에서 처음으로 만나는 뜻깊은 경험이었다”고 말했다. 또한, “서브노티카 2에서 펼쳐질 새로운 이야기와 경험이 정말 기대된다”고 소감을 밝혔다.



찰리 클리브랜드와 맥스 맥과이어가 설립한 언노운 월즈에서 제작한 ‘서브노티카 2’는 미지의 외계 해양 행성에 불시착한 주인공이 생존을 위해 심해를 탐험하고 자원을 수집하여 기지와 탑승물을 건설하는 독창적인 게임성을 갖췄다. 언리얼 5 기반으로 구현된 수중 생태계의 아름다움과 심해 거대 생명체가 주는 압도적인 공포를 담았다. 시리즈 최초로 최대 4인 협동(Co-op) 모드를 도입해 동료와 함께 생존 전략을 설계하고 탐험의 성취를 공유하는 경험을 제공한다. 이 게임은 현재 9개월간 스팀 위시리스트 1위를 지키고 있는 기대작이다.







이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 오는 15일 얼리 액세스로 출시 예정인 ‘서브노티카 2(Subnautica 2)’와 인기 웹툰 ‘심해수’와의 특별 컬래버레이션 영상을 공개했다.이번 협업은 심해를 배경으로 한 인류의 생존이라는 공통된 테마를 두 콘텐츠가 다루는 것에서 착안해 기획했다. 웹툰 ‘심해수’는 70년간의 장마로 해수면이 높아진 지구에서 7대 심해수(레비아탄)에 맞서 살아가는 인류의 생존기를 그린 작품이다. SF어워드 대상을 비롯해 국내외 여러 어워즈를 석권하며 해외 8개국에 단행본으로도 수출된 명작이다.서브노티카 공식 유튜브 및 주요 소셜 채널을 통해 글로벌 송출된 영상에는 ‘심해수’를 그린 노미영 작가가 직접 참여했다. 영상 속에서 노미영 작가는 전작에 등장했던 ‘리퍼 레비아탄(Reaper Leviathan)’, 서브노티카: 빌로우 제로의 ‘그림자 레비아탄(Shadow Leviathan)’을 비롯해 이번 서브노티카 2에 새롭게 등장하는 ‘콜렉터 레비아탄(Collector Leviathan)’의 위용과 이에 맞서는 심해수 주인공들의 모습을 수작업 펜화로 정교하게 그려냈다.노미영 작가는 “저와 스토리 작가인 남편이 ‘심해수’를 창작할 당시, 서브노티카의 세계관과 레비아탄을 보며 큰 울림을 느꼈다”며 “서로 다른 방식으로 성장해 온 두 세계가 한 장의 그림 안에서 처음으로 만나는 뜻깊은 경험이었다”고 말했다. 또한, “서브노티카 2에서 펼쳐질 새로운 이야기와 경험이 정말 기대된다”고 소감을 밝혔다.찰리 클리브랜드와 맥스 맥과이어가 설립한 언노운 월즈에서 제작한 ‘서브노티카 2’는 미지의 외계 해양 행성에 불시착한 주인공이 생존을 위해 심해를 탐험하고 자원을 수집하여 기지와 탑승물을 건설하는 독창적인 게임성을 갖췄다. 언리얼 5 기반으로 구현된 수중 생태계의 아름다움과 심해 거대 생명체가 주는 압도적인 공포를 담았다. 시리즈 최초로 최대 4인 협동(Co-op) 모드를 도입해 동료와 함께 생존 전략을 설계하고 탐험의 성취를 공유하는 경험을 제공한다. 이 게임은 현재 9개월간 스팀 위시리스트 1위를 지키고 있는 기대작이다.컬래버레이션 영상 및 게임 출시에 대한 보다 자세한 내용은 서브노티카 공식 유튜브 채널과 X, 인스타그램, 페이스북 등에서 확인할 수 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지